สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนคนไทยบริจาคโลหิตให้ครบ 3 ครั้ง ในปี 2569 รับทันที เสื้อT-Shirt สุด Exclusive อายุเกิน 65 บริจาคแค่ 2 ครั้งเท่านั้น

ของมันต้องมี!
เสื้อตัวนี้ไม่จำหน่าย
อยากได้ต้อง…

Give Blood Now
บริจาคโลหิตให้ครบ 3 ครั้ง ในปี 2569
รับทันที T-Shirt สุด Exclusive
ออกแบบพิเศษโดย Brand Cyrano Design
อย่าช้า…เพราะถ้าช้า คุณอาจบริจาคได้ไม่ครบ 3 ครั้ง
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หมายเหตุ
ผู้บริจาคโลหิตที่อายุมากกว่า 65 ปี จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก เมื่อบริจาคโลหิตครบ 2 ครั้ง ในปี 2569
กรณีผู้ที่บริจาคเกล็ดเลือดหรือพลาสมา ครบ 3 ครั้งในปี 2569 จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกในโครงการฯ เพียง 1 ตัวเท่านั้น

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