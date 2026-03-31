วิ่งหนีแต่ไม่รอด หนุ่มณาธาน สายฟรีด้อม ถูกอริไล่ยิง-ฟัน เสียชีวิตสยองกลางซอย ตร.แกะรอยวงจรปิด ทราบกลุ่มคนร้ายแล้ว เตรียมจับตัว
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 31 มี.ค.2569 พ.ต.ท.อาคม จอนนุ้ย สว.(สอบสวน) สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุฆ่ากัน ในซอยชุมชนปากคู ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมือง พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย รอง ผกก.ป.นำกำลังชุดสืบสวน แพทย์นิติเวช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงในซอยดังกล่าวเป็นทางเดินแคบๆ เข้าในชุมชน พบศพผู้ตาย คือ นายณาธาน (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ถูกฟันด้วยของมีคมเข้าต้นแขนซ้าย กลางหลังถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเป็นรูโบ๋ขนาดใหญ่ ขอบตาสัก “ตามาร” แขนสักรูปเปลวไฟ ซึ่งเป็นรู้กันว่าอยู่ในกลุ่ม “ฟรีด้อม”ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง 1 ปลอก นาฬิกาเรือนทอง 1 เรือนจึงเก็บไว้เป็นหลํกฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนพบศพชาวบ้านได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งไล่ตามกันเข้ามาในซอยดังกล่าว จากนั้นได้ยินปืนดังขึ้น 1 นัด หลังจากเสียงเงียบชาวบ้านจึงออกไปดูพบว่ามีชายนอนแน่นิ่งอยู่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจให้มาดู กระทั่งพบศพนายณาธาน ถูกยิงเสียชีวิตแล้ว จากนั้นได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุดังกล่าว
เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายน่าจะไม่น้อยกว่า 2-3 คน เป็นกลุ่มเดียวกันกับนายณาธาน ในทีมฟรีด้อมได้มีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกันที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเสรีภาพ ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มากนัก ก่อนนายณาธาน จะวิ่งหนีเข้ามาในซอยที่เกิดเหตุ และถูกอริไล่ตามจนทันแล้วก่อเหตุทั้งยิงทั้งฟันจนเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือมีปัญหาบางอย่างภายในกลุ่มก่อนจะมีการก่อเหตุฆ่ากันตายดังกล่าว
อย่างไรก็ตามทางตำรวจได้แกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุ พบกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ในเร็วนี้ และหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้วจึงประสานญาติผู้ตายเพื่อมารับศพไปจัดการตามประเพณีต่อไป