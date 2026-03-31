คนร้ายลอบวางระเบิด บึ้ม! รถตำรวจ ชุดสืบสวน สภ.ระแงะ ที่นราธิวาส ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัส 2 ราย ขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบคดีลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.69 เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยคนร้ายไม่ทราบกลุ่มลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด สภ.ระแงะ เหตุเกิดบริเวณหัวสะพานเมาะกูเวะ ถนนสายดุซงญอ–บองอ หมู่ 4 บ้านเมาะสะวา ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและร้อยเวร 30 สภ.ระแงะ ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบที่เกิดเหตุ คดีลักทรัพย์ในพื้นที่ตำบลบองอ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและกำลังขับรถยนต์เดินทางกลับมุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจ

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหัวสะพานเมาะกูเวะ คนร้ายซึ่งคาดว่าแอบซุ่มรออยู่ได้จุดชนวนระเบิดที่ซุกซ่อนไว้ริมทาง แรงระเบิดทำให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่เสียหลักตกข้างทางและได้รับความเสียหาย รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ประกอบด้วย จ.ส.ต.ซัมซูรี ยะโก๊ะ และ จ.ส.ต.นพพร ทิตพุฒ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 นาย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระแงะ

เบื้องต้นในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ปิดเส้นทาง เพื่อเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด

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