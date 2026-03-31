สอบอดีตพระเอกหมอลำ คลั่งแทงแฟนสาว-ปาดคอญาติ 2 ศพ กลางพิธีผูกแขน พบยังคงอาการพูดจาวกวน ส่งเสียงดังเอะอะโวยวาย ญาติเผยมือมีดเสพกัญชา-ดื่มน้ำกระท่อม
จากเหตุการณ์นายชาติ อายุ 25 ปี ชาว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เกิดอาการคลั่งก่อเหตุใช้มีดแทงแฟนสาว และปาดคอญาติเจ็บสาหัส ก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 2 ราย เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ สั่งการ พ.ต.อ.กฤษฎิ์ภิวัชร์ ปรีดาพันธุ์ ผกก.สภ.นามน และตำรวจ สภ.นามน เข้าระงับเหตุคลี่คลายคดีและคุมตัวนายชาติ พร้อมนำตัวมาสอบสอบสวน เบื้องต้นสอบถามญาติอ้างมีอาการซึมเศร้า
ล่าสุด เวลา 09.00 น. วันที่ 31 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาติ ถูกนำตัวมาคุมขังที่ห้องขังโรงพัก สภ.นามน ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังคงอาการพูดจาวกวน ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายตลอดทั้งคืน และยังไม่สามารถสอบปากคำได้
ขณะที่ พ.ต.ท.ครรชิต บุ่งอุทุม สว.(สอบสวน) สภ.นามน เรียกกลุ่มญาติผู้เสียชีวิต และกลุ่มญาติผู้ก่อเหตุ รวมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์มาทำการสอบปากคำ โดยมี พ.ต.อ.กฤษฎิ์ภิวัชร์ ปรีดาพันธุ์ ผกก.สภ.นามน เฝ้าติดตามคดี
จากการสอบปากคำเบื้องต้นญาติผู้เสียชีวิตและผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุญาติผู้เสียชีวิต และญาติผู้ก่อเหตุพากันทำพิธีผูกแขนเรียกขวัญให้นายชาติ เนื่องจากในช่วงหลายวันที่ผ่านมา มีอาการซึมเศร้า ไม่ค่อยพูดจากับใคร ทุกคนเข้าใจว่าป่วย และก่อนหน้านี้ยังบ่นอยากจบชีวิตหลายครั้ง ระหว่างที่ทุกคนกำลังนำฝ้ายสายสิญจน์ผูกแขนอยู่นั้น อยู่ดีๆ นายชาติลุกขึ้น ล็อกคอนางโฉมเฉลา อายุ 44 ปี ญาติที่มาผูกแขนแล้วใช้มีดปาดคอจนล้มลงกับพื้น
จากนั้นใช้มีดแทง น.ส.ฝนหลวง อายุ 20 ปี แฟนสาวล้มลง เลือดนองเต็งพื้น ท่ามกลางความตกใจของทุกคน ก่อนพากันจับตัวนายชาติไว้ และโทรเรียกตำรวจมาระงับเหตุ จับกุมตัวได้ดังกล่าว
พ.ต.อ.กฤษฎิ์ภิวัชร์ ปรีดาพันธุ์ ผกก.สภ.นามน กล่าวว่า หลังเกิดเหตุตำรวจ สภ.นามน เข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมทั้งคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวน จากการสอบปากคำญาติเบื้องต้นระบุว่า ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุมีอาการซึมเศร้า และบ่นจะจบชีวิตหลายครั้ง และหวาดระแวงว่าจะมีคนมาฆ่า วันเกิดเหตุญาติพี่น้องทำพิธีผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญให้ ซึ่งระหว่างผูกแขนอยู่นั้น ผู้ก่อเหตุคว้ามีดไล่แทงญาติและแฟนสาวจนเสียชีวิต
จากการสอบถามญาติระบุอีกว่า ผู้ก่อเหตุยังเสพกัญชา และดื่มน้ำกระท่อมอีกด้วย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมด เพราะต้องรอผลการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และผลการตรวจหาสารเสพติด แต่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายชาติ ทำร้ายร่างกายผู้เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย พร้อมคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้านนายศรี อายุ 78 ปี ญาติผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายชาติเป็นพระเอกหมอลำ เป็นคนนิสัยร่าเริง อัธยาศัยดี มาระยะหลังมีอาการผิดปกติซึมเศร้า หวาดระแวง กลัวคนมาฆ่า ส่วนสาเหตุนั้นตนไม่ทราบ ซึ่งคดีก็ต้องปล่อยเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย