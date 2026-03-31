ยางรั่วระนาว ถนนเส้นยะลา-เบตง กำลังก่อสร้าง เศษวัสดุหล่นแทงยางรถยนต์ โชคดีเกิดเหตุกลางวัน ถ้ากลางคืนจะยากต่อการช่วยเหลือ

วันที่ 31 มี.ค.69 นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง มอบหมายให้ นายวิรัตน์ อุสมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 32 ในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายเส้นทางจราจร

โดยสภาพพื้นผิวถนนที่กำลังก่อสร้างมีเศษหิน และเส้นลวด ตกเกลื่อนถนนส่งผลให้รถยนต์ที่ขับผ่านในช่วงดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการถูกทิ่มแทงยางล้อรถ จนไม่สามารถเดินทางต่อได้หลายราย โชคดีที่เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงกลางวัน และผู้ประสบเหตุบางส่วนมีล้อยางสำรองจึงสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานของ สท.แบยี รือเสาะ และเจ้าหน้าที่จาก หจก.โต๊ะแอไลท์ติ้ง ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกและเปลี่ยนยางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ด้านตัวแทนชุมชนและผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำ ได้สะท้อนความกังวลว่า หากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง โดยเฉพาะในช่วงเวลาพลบค่ำหรือในเวลากลางคืน ซึ่งทัศนวิสัยในการมองเห็นพื้นผิวถนนลดลง และยากต่อการขอความช่วยเหลือหากเกิดรถเสียกลางทาง

ทั้งนี้ ประชาชนวอนขอให้บริษัทผู้รับเหมาและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างดังกล่าว เข้ามาตรวจสอบและทำความสะอาดพื้นผิวจราจร รวมถึงจัดระเบียบวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรในเส้นทางสายยะลา-เบตง ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขับผ่านช่วง กม. 32 ในระยะนี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
3

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
4

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
5

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

งวดที่แล้วเลขโหวตเข้าตรงๆ! น้องเนเน่ งวดนี้เลขเด็ดรถป้ายแดง แฟนๆขอซูมงวดนี้มาแน่
10

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด