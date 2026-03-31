ทำแผนแก๊งวัยรุ่นโหด ลวงโบลท์ทำร้าย ตีหัว-ฟันแขน ชิงทรัพย์-รถจยย.PCX ตร.ตั้งข้อหาหนัก ปล้น ทำร้ายร่างกายสาหัส
เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 31 มี.ค.2569 พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7,พล.ต.ต.ธีระเดชอธิภัคกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.กานต์ ธรรมเกษม ผบก.สส.ภ.7 และ พ.ต.อ.พศพงศ์ มณฑา ผกก.สภ.กระทุ่มแบน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม 4 ผู้ต้องหา ที่ร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์รถจักรยานยนต์ (พนักงานรับส่งสินค้าผู้โดยสารของแอปพลิเคชัน Bolt (โบลท์)
ประกอบด้วย นายอนุวัฒน์ หรือโจ้ อายุ 22 ปี หัวหน้าแก๊ง พฤติกรรมการก่อเหตุทั้งวางแผนปล้น โทรศัพท์ลวงผู้เสียหายให้มารับในที่เกิดเหตุ และลงมือใช้มีดฟันผู้เสียหายเพื่อชิงทรัพย์ นายพิษณุ อายุ 22 ปี ,นายทรัพย์ทวี อายุ 22 ปี และ นายณัฐดนัย อายุ 22 ปี โดยมีของกลางเป็นรถ จยย.ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟไอ สีเทา-ดำ หมายเลขทะเบียน 9ขษ-9294 กรุงเทพ ฯ หมวกกันน๊อค เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าสะพาย
ส่วนมีดสปาร์ต้า ที่นายโจ้ใช้ฟันผู้เสียหายนั้น ผู้ต้องหาอ้างโยนทิ้งในคลองแถวๆ เขตหนองแขม ในช่วงที่กำลังขับรถหลบหนี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมหลังจากที่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว ก็จะให้ผู้ต้องหานำไปงมค้นหาอาวุธมีด ของกลางอีก 1 รายการด้วย
สำหรับแก๊งวัยรุ่นโหดนี้ ได้ร่วมกันก่อเหตุเมื่อเวลาประมาณ 01.10 น. วันที่ 29 มี.ค. โดยนายสมปอง ผู้เสียหาย ซึ่งมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโบลท์ ได้รับการเรียกรถให้ไปรับผู้โดยสารตามพิกัดที่ปักหมุดไว้ ในพื้นที่บริเวณริมคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เมื่อไปถึงจุดหมาย ซึ่งเป็นที่มืดและค่อนข้างเปลี่ยว พบชายคนหนึ่งนั่งยองๆ รออยู่ริมถนน จากนั้นก็ยืนขึ้นถามผู้เสียหายว่า “โบลท์ใช่ไหม” พอผู้เสียหายตอบว่าใช่ คนร้ายได้ทำทีเป็นโทรศัพท์ตกพื้น เพื่อใช้จังหวะก้มลงไปหยิบมีดที่วางไว้ ขึ้นมาฟันไปที่หมวกกันน๊อคของผู้เสียหายหลายที จนผู้เสียหายต้องทิ้งรถแล้วพยายามวิ่งหนี ก่อนจะมีคนร้ายอีก 3 คน ซึ่งซุ่มอยู่ในดงกล้วยใกล้จุดเกิดเหตุ วิ่งออกมาล้อมไว้แล้วช่วยกันรุมทำร้าย
ซึ่งจังหวะที่ผู้เสียหายกำลังพยายามหนีนั้น นายโจ้หัวหน้าแก๊งได้เข้ามากระชากกระเป๋าสะพายของผู้เสียหาย แต่ไม่หลุด จึงใช้มีดฟันลงไปที่กลางหลัง จนผู้เสียหายต้องยอมปล่อยกระเป๋า แล้วก็พยายามลุกขึ้นและวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ก่อนตัดสินใจกระโดดลงคลองบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเมื่อเห็นว่ารอดเงื้อมมือแก๊งโหดแล้ว ก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในละแวกนั้น
จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งหมด ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันกระทำความผิดจริง โดยนายโจ้ เป็นผู้วางแผนทั้งหมด และยังลงมือใช้มีดฟันผู้เสียหาย ส่วนที่เหลือให้การว่า เป็นผู้ร่วมทำร้ายร่างกาย ซึ่งภายหลังก่อเหตุแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไป กระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกุมตัวไว้ได้ และแกะรอยจนติดตามจับกุมตัวนายอนุวัฒน์ หรือโจ้ หัวหน้าแก๊ง ได้เป็นคนสุดท้ายที่บ้านญาติในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางผู้ต้องหาก็เตรียมที่จะหนีข้ามประเทศเพื่อไปกลบดานหนีความผิดอีกด้วย
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส, ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และร่วมกันพาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร และจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครในวันพรุ่งนี้
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 4 คน พบมีประวัติอาชญากรรม เคยถูกจับกุมและต้องโทษจำคุกมาแล้ว โดยนายอนุวัฒน์ เคยถูกจับกุม จำนวน 2 คดี ข้อหามีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต (สน.หนองแขม) และ ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น (กก.1 บก.ป.),
นายทรัพย์ทวี เคยถูกจับกุม จำนวน 2 คดี ข้อหา มีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต (สน.หนองแขม) และ ร่วมกันจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (สน.หนองแขม) และ นายณัฐดนัย เคยถูกจับกุม จำนวน 1 คดี (สน.หนองแขม) ข้อหา พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ ส่วนทางนายพิษณุ ไม่พบประวัติการกระทำความผิด