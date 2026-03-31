คนขับสองแถว โอด น้ำมันขึ้นเอา แต่ค่าโดยสารเท่าเดิม ชี้ถ้ายังขึ้นอีกอาจหยุดวิ่งรถ เพราะหาเงินได้เท่าไหร่ก็เอาไปเติมน้ำมันหมด

31 มี.ค. 69 – ภายหลังจากที่มีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มขึ้นแบบก้าวกระโดด ถึงลิตรละ 6 บาท และมาปรับขึ้นอีกลิตรละ 1 บาท ทำให้ราคาดีเซล อยู่ที่ 40.74 บาทต่อลิตร ส่งผลกระทบทุกอาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอาชีพคนขับรถสองแถว ที่ต้องแบกรับต้นทุนราคาน้ำมัน

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจและพูดคุยกับคนขับรถสาธารณะในพื้นที่ เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าคนขับรถสองแถวสีเขียวสาย 4 วิ่งจาก รพ.ศรีนครินทร์-บขส.3 ระยะทางรวมกว่า 12 กม. สาย เป็นอีกเส้นทางหลักที่ประชาชนชน-นักเรียน ใช้บริการประจำ ซึ่งคนขับรถสองแถวบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้รับผลกระทบมาก จากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายสากล ศิริยันต์ อายุ 63 ปี คนขับรถสองแถว กล่าวว่า ค่าโดยสารวันนี้แค่ 11 บาทตลอดสาย แต่น้ำมันลิตรละ 40 บาท ยังไงก็อยู่ไม่ได้ กรมการขนส่งทางบกกำหนดค่าโดยสารอยู่ที่ผู้ใหญ่ 11 บาท และนักเรียน 7 บาท ผู้โดยสารบางคนเข้าใจให้ 15 บาท

ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าขนส่งจะออกมาช่วยเหลืออย่างไร อยากให้ออกมาช่วยคนขับรถสองแถวให้เร็วกว่านี้ ไม่งั้นอาชีพนี้ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือไม่ ตั้งแต่น้ำมันขึ้นมาหาได้เท่าไหร่ก็เอาไปเติมน้ำมันหมด

ส่วนตัวอยากให้ปรับราคาใหม่เป็นผู้ใหญ่ 15 บาท เด็ก 10 บาท อีกทั้งช่วงนี้ผู้โดยสารลดลง เพราะเด็กอยู่ในช่วงปิดเทอม แต่ยังพอได้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขณะที่ นายสมพงษ์ ป้องสุวรรณ อายุ 70 ปี ขับรถโดยสาร กล่าวว่า ยอมรับว่าช่วงนี้ขับสองแถวไม่คุ้มแต่ต้องวิ่งเพราะไม่มีอาชีพอื่นแล้ว ซึ่งยังไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารจากขนส่งแต่อย่างใด แต่น้ำมันขึ้นเอา ๆ จึงอยากให้ขนส่งปรับราคาค่าโดยสารใหม่ ถ้าน้ำมันปรับขึ้นไปอีกอาจจะหยุดวิ่งไปเลยก็ได้ ทุกวันนี้เหมือนหาเงินให้ปั๊มน้ำมันอย่างเดียว แทบไม่เหลือใช้

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