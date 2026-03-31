ผู้ช่วยผบ.ตร. ร่วมตชด.แถลงจับหัวจ่าย แก๊งขนยาบ้าข้ามฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านริมโขง ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด รวบผู้ต้องหา 2 ราย
วันที่ 31 มี.ค.2569 พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ฐานะรอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าฯนครพนม พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง ผบก.ภ.จว.นครพนม พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผบก.ตชด.ภาค 2 พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข. ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา ผกก.ตชด.23 และ พ.ต.ท.จิรวัฒน์ รางสาตร์ รอง ผกก.ฯ หน.ร้อย ตชด. 236 และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมนายณรงค์ หรือแมน และ น.ส.รุ้งนภา หรือใหม่ พร้อมของกลางยาบ้า 1,980,000 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ริมแม่น้ําโขง และ ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใน ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
สืบเนื่องจาก วันที่ 13 ม.ค.ชุดปราบปรามยาเสพติด ร้อย ตชด.236 ได้จับกุมยาไอซ์ จำนวน 480 กก. พร้อมผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ของ นายยุทธชัย หรือแชมป์ ชาวจ.นครพนม จึงทําการสืบสวนขยายผล
จนทราบว่า นายยุทธชัย ได้ร่วมกับนายณรงค์ หรือแมน พร้อมพวก จะลําเลียงยาเสพติด จากฝั่ง สปป.ลาว เข้ามาที่ริมแม่น้ําโขงฝั่งไทย ในพื้นที่ ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ในคืนของวันที่ 30 – 31 มี.ค.69 เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนจัดกําลังลงซุ่มในพื้นที่
ต่อมาเวลาประมาณ 03.00 น. พบรถต้องสงสัยขับลงไปบริเวณริมแม่น้ําโขง และขับกลับมา เส้นทางหลัก ถนนหมายเลข 212 มุ่งหน้าเข้าอ.เมืองนครพนม เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตาม และแสดงตัว ทําการตรวจค้น จากการตรวจค้นรถยนต์ลําดังกล่าว พบ นายณรงค์ หรือแมน เป็นผู้ขับขี่ ภายในรถพบกล่องยาเสพติดจํานวน 5 กล่อง บรรจุยาบ้ากล่องละ 400,000 เม็ด รวมทั้งสิ้น ประมาณ1,980,000เม็ด
จากการสอบสวนนายณรงค์ ได้ให้การรับสารภาพว่า จะนํารถและของกลางยาบ้าดังกล่าว ไปให้กับ น.ส.รุ้งนภา หรือใหม่ ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม เจ้าหน้าที่ จึงนํากําลังขยายผลไปที่จุดนัดพบ และสามารถควบคุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ใน ครอบครองเพื่อจําหน่าย อันเป็นการกระทําเพื่อการค้า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” จากนั้นนําตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมของกลางมาที่ทําการร้อย ตชด.236 เพื่อทําการสอบสวน ก่อนจะนําตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางทั้งหมดส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บ้านกลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป