บุกตรวจร้านขายยา หลังพบขายลอราซีแพม ‘ยาเสียสาว’ ให้เยาวชน เผยนำมาผสมแอลกอฮอล์ให้กินอาจอันตรายถึงชีวิต และเป็นยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น
31 มี.ค. 69 – นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย พร้อม น.ส.นุชนีย์ จันทนุช นักสืบสวนชำนาญการพิเศษ ป.ป.ส., พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รองผกก.สส. สภ.เมืองหนองคาย, เภสัชกรหญิงปิยะมาศ ปรีชาฏก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ร่วมกันเข้าตรวจสอบร้านขายยาแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.หนองคาย หลังได้รับการร้องเรียนว่าที่ร้านแห่งนี้มีการจำหน่าย “ยาลอราซีแพม” เป็นยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น แต่มีการจำหน่ายให้กับเยาวชนทั่วไป
โดยยาชนิดนี้เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน ใช้รักษาอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ และอาการชัก ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางเพื่อช่วยให้ผ่อนคลาย เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการติดยาและผลข้างเคียง ง่วงซึม มึนงง หากใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งมีการนำยาชนิดนี้ผสมกับเครื่องดื่มที่รู้จักกันในหมู่นักเที่ยวว่า “ยาเสียสาว”
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ไม่พบเภสัชกรประจำร้าน มีเพียงพนักงานร้าน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการขอตรวจสอบและพบยาดังกล่าวหลายแผงวางจำหน่ายของร้านจริง
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความผิดให้ทราบและลงบันทึกไว้ พร้อมจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ร.บ.สาธารณสุข