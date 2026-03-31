ลุง 63 ซิ่งกระบะจากพิษณุโลก เสียหลักพลิกคว่ำพุ่งลงคลอง กู้ภัยงัดร่างระทึก ดับคาซาก 2 สาหัส 3 ไปไม่ถึงบ้านญาติ

วันที่ 31 มี.ค.2569 ร.ต.อ.จริน พิมพ์จันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงคราม รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพลิกคว่ำ มีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิต ช่วงบ้านดอนแดง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม หลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวร รพ.ศรีสงคราม รุดไปพร้อมรถกู้ชีพเทศบาล ต.บ้านข่า กู้ภัยศรีสัตตนครพนม จุดศรีสงคราม และกู้ภัยสายธารสะพานบุญ

ที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน ริมถนนสายบ้านดอนแดง-บ้านข่า พบรถกระบะ มิตซูบิชิ สตราด้า สีเทา ทะเบียน บท 9329 เพชรบูรณ์ สภาพพังยับเยิน พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า มีผู้ติดภายในซากรถจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงประสานนำเครื่องตัดถ่าง เร่งนำร่างผู้บาดเจ็บลำเลียงส่งรักษาที่ รพ.ศรีสงคราม

ภายในพบผู้เสียชีวิต 2 รายทราบชื่อนายสงัด ทิพโสด อายุ 46 ปี และนางแพน ชาวลาว เสียชีวิตคาที่ในซากรถ ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายพงษ์พิทักษ์ อายุ 63 ปี คนขับ นายถึง ชาวลาว อายุ 16 ปี และนายแพด อายุ 16 ปี ชาวลาว โดยทั้ง 3 รายได้รับบาดเจ็บสาหัส รวมเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 3 ราย

สอบสวนทราบว่า รถกระบะที่มีนายพงษ์พิทักษ์ คนขับผู้บาดเจ็บ ขับมาจาก จ.พิษณุโลก ผ่าน อ.อากาศอำนวย จะมุ่งหน้าเข้าตัว อ.ศรีสงคราม และจะไปหาญาติที่ อ.ท่าอุเทน ขณะขับเลยผ่านโค้งบ้านดอนมะจ่าง ต.ท่าบ่อ มาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางตรง คนขับน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูง ไม่พบรอยเบรก ก่อนเสียหลักพลิกคว่ำพุ่งลงคลองลึก 2-3 เมตร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนสาเหตุอย่างละเอียดที่แน่ชัด และจะได้ประสานญาติเพื่อนำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

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