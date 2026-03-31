ไฟไหม้ BMW ขณะขับ เจ้าของหนีตายออกจากรถ สุดท้ายวอดทั้งคัน ด้านเจ้าของรถเผยไปติดแก๊ส LPG มา หลังน้ำมันปรับตัวราคาสูงขึ้น
31 มี.ค. 69 – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลพบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์ถูกไฟไหม้อยู่ริมถนน บ้านเขาหนีบ หมู่ที่ 7 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี จึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลกกโก และรถดับเพลิงมูลนิธิร่วมกตัญญูรวม 4 คัน พร้อมด้วยกำลังอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู ก่อนเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อ BMW สีแดง กำลังถูกไฟลุกไหม้อยู่ใต้ฝากระโปรงห้องเครื่อง โดยไฟได้ไหม้วอดไปเกือบทั้งคันแล้วก่อนรถดับเพลิงมาถึง ประกอบกับรถคันเกิดเหตุใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ร่วมกับแก๊ส LPG เจ้าหน้าที่ต้องกันคนบริเวณรอบออกห่าง เนื่องจากเกรงจะเกิดการระเบิด หลังรถดับเพลิงมาถึง เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันระดมฉีดน้ำ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้
นายไพศาล อายุ 77 ปี เจ้าของรถกล่าวว่า รถคันนี้ตนซื้อมือสองมาใช้ได้ประมาณ 3 เดือน หลังจากที่ได้รถมาใช้ ได้นำรถไปติดตั้งระบบแก๊ส LPG สลับใช้น้ำมันเบนซิน หลังน้ำมันมีราคาแพง ก่อนเกิดเหตุตนได้กลิ่นน้ำมันและมีน้ำมันรั่วซึมออกมาจากห้องเครื่อง จึงนัดช่างตรวจซ่อมในวันนี้
อย่างไรก็ตาม หลังขับรถออกจากหมู่บ้านได้เพียงประมาณ 1 กิโลเมตร มาถึงจุดเกิดเหตุ สังเกตเห็นพ่อค้าแม่ค้าร้านขายน้ำริมทางตะโกนบอกรถไฟไหม้ ๆ ตนตกใจจึงรีบนำรถเข้าจอดก่อนรีบลงจากรถหนีตาย จากนั้นเพลิงได้ลุกลามไหม้อย่างรวดเร็ว จนรถทั้งคันกลายเป็นเศษเหล็ก
ด้านเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการต่อเติมติดตั้งแก๊สไม่ได้มาตรฐาน ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุทะลุ 40 องศาในจังหวัดลพบุรีวันนี้