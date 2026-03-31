ชายแดนแม่สอดตึงเครียด เสียงปืนรัวสนั่น กระสุนสู้รบเมียนมาตกฝั่งไทย เจ็บ 6 เปิดกล้องวงจรปิดนาทีชาวบ้านผวาวิ่งหนีตาย หมอบหัวซุกหัวซุน รีบขนย้ายสิ่งของอพยพ ด้านทหารไทยตรึงกำลังเข้มยิงเตือน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 31 มี.ค. 2569 สถานการณ์ความตรึงเครียดที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในรอบเดือน โดยช่วงก่อนเที่ยงเมื่อวานจนล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นของวันนี้ มีรายงานว่ากองทัพทหารเมียนมา กองพล.ร.เบา 22 จำนวนหลายกองร้อยพร้อมอาวุธหนักและอาวุธสงครามประจำกายจำนวนมาก นำกำลังบุกเข้ายิงโจมตีปะทะกับทหารฝ่ายต่อต้านที่วางกำลังสกัดกั้น
บริเวณบ้านผาลู และบ้านมินละป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามประเทศไทย หมู่บ้านแม่โกนเกน ม.1 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก และจุดยิงปะทะอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยไปประมาณ 1-3 กม.
การยิงปะทะในรอบล่าสุดนี้ทหารเมียนมาส่งกองทัพโดรนพลีชีพจำนวนมาก บินเข้าโจมตีทหารฝ่ายต่อต้านที่วางกำลังกระจายไปทั่วหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง ส่วนทหารฝ่ายต่อต้านได้ใช้ปืนกลจำนวนหลายกระบอกยิงตอบโต้ใส่ทหารเมียนมาอย่างดุเดือดแบบไม่ขาดสาย
จนเกิดการยิงปะทะด้วยอาวุธหนักนานหลายชั่วโมงเสียงปืนสงครามและเสียงระเบิดจำนวนมากดังสนั่นไปทั่วแนวชายแดนทั้งสองประเทศ สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านฝั่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก
ขณะที่การสู้รบทวีความรุนแรงมากขึ้น ปรากฏว่ามีลูกกระสุนปืนกลสงครามจำนวนมากหลุดลอยเข้ามาตกฝั่งประเทศไทยที่บ้านห้วยมหาวงศ์ ซึ่งกล้องวงจรปิดของชาวบ้านสามารถจับภาพนาทีชีวิต ขณะชาวบ้านฝั่งไทยต้องรีบวิ่งหนีทั้งลูกกระสุนปืนสงครามที่พุ่งทะลุบ้านเรือนหลายหลังและลูกระเบิดจากอาวุธหนักอีกจำนวน 2 ลูก หลุดข้ามมาตกในกลางหมู่บ้านแม่โกนเกน อีกจำนวน 2 ลูกซ้อน
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนฝั่งไทยถูกสะเก็ดระเบิดและกระสุนปืนจำนวน 6 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดจำนวน 6 ราย เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 5 ราย คนไทย 1 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กจำนวน 3 คนถูกสะเก็ดระเบิดอาการสาหัส ถูกช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วน
หลังการยิงปะทะยังดุเดือดไม่มีที่ท่าจะยุติและมีลูกระเบิดอาวุธหนักตกฝั่งไทย ทำให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ต้องปฏิบัติการตามกฎการใช้กำลังใช้อาวุธหนักยิงกระสุนควันเตือนข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาตกลงในจุดปะทะ จำนวน 4 นัด
พร้อมส่งกำลังทหาร ฉก.ราชมนู ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 พร้อมอาวุธครบมือเข้าไปตรึงกำลังตรงตะเข็บชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ล่าสุดทหารทั้งสองฝ่ายยังคงใช้อาวุธหนักและอาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้กันไปมาตลอดรายชั่วโมงและมีทีท่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงมืด ทำให้ชาวบ้านฝั่งไทยและแรงงานภาคเกษตรกรรมต่างไม่มั่นใจในสถานการณ์ดังกล่าว ได้รีบขนย้ายสิ่งของเครื่องนอนรีบอพยพเข้าไปหลบภัยให้ห่างจากแนวตะเข็บชายแดนแม่สอด
โดยมีกำลังฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดเข้าไปคุ้มครองและคุ้มกันชาวบ้านทุกคนในการหลบภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านตลอดทั้งคืนนี้