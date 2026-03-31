ชายแดนแม่สอดตึงเครียด เสียงปืนรัวสนั่น กระสุนสู้รบเมียนมาตกฝั่งไทย เจ็บ 6 เปิดกล้องวงจรปิดนาทีชาวบ้านผวาวิ่งหนีตาย หมอบหัวซุกหัวซุน รีบขนย้ายสิ่งของอพยพ ด้านทหารไทยตรึงกำลังเข้มยิงเตือน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 31 มี.ค. 2569 สถานการณ์ความตรึงเครียดที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในรอบเดือน โดยช่วงก่อนเที่ยงเมื่อวานจนล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นของวันนี้ มีรายงานว่ากองทัพทหารเมียนมา กองพล.ร.เบา 22 จำนวนหลายกองร้อยพร้อมอาวุธหนักและอาวุธสงครามประจำกายจำนวนมาก นำกำลังบุกเข้ายิงโจมตีปะทะกับทหารฝ่ายต่อต้านที่วางกำลังสกัดกั้น

บริเวณบ้านผาลู และบ้านมินละป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามประเทศไทย หมู่บ้านแม่โกนเกน ม.1 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก และจุดยิงปะทะอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยไปประมาณ 1-3 กม.

การยิงปะทะในรอบล่าสุดนี้ทหารเมียนมาส่งกองทัพโดรนพลีชีพจำนวนมาก บินเข้าโจมตีทหารฝ่ายต่อต้านที่วางกำลังกระจายไปทั่วหมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง ส่วนทหารฝ่ายต่อต้านได้ใช้ปืนกลจำนวนหลายกระบอกยิงตอบโต้ใส่ทหารเมียนมาอย่างดุเดือดแบบไม่ขาดสาย

จนเกิดการยิงปะทะด้วยอาวุธหนักนานหลายชั่วโมงเสียงปืนสงครามและเสียงระเบิดจำนวนมากดังสนั่นไปทั่วแนวชายแดนทั้งสองประเทศ สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านฝั่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ขณะที่การสู้รบทวีความรุนแรงมากขึ้น ปรากฏว่ามีลูกกระสุนปืนกลสงครามจำนวนมากหลุดลอยเข้ามาตกฝั่งประเทศไทยที่บ้านห้วยมหาวงศ์ ซึ่งกล้องวงจรปิดของชาวบ้านสามารถจับภาพนาทีชีวิต ขณะชาวบ้านฝั่งไทยต้องรีบวิ่งหนีทั้งลูกกระสุนปืนสงครามที่พุ่งทะลุบ้านเรือนหลายหลังและลูกระเบิดจากอาวุธหนักอีกจำนวน 2 ลูก หลุดข้ามมาตกในกลางหมู่บ้านแม่โกนเกน อีกจำนวน 2 ลูกซ้อน

 

ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนฝั่งไทยถูกสะเก็ดระเบิดและกระสุนปืนจำนวน 6 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดจำนวน 6 ราย เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 5 ราย คนไทย 1 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กจำนวน 3 คนถูกสะเก็ดระเบิดอาการสาหัส ถูกช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วน

 

หลังการยิงปะทะยังดุเดือดไม่มีที่ท่าจะยุติและมีลูกระเบิดอาวุธหนักตกฝั่งไทย ทำให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ต้องปฏิบัติการตามกฎการใช้กำลังใช้อาวุธหนักยิงกระสุนควันเตือนข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาตกลงในจุดปะทะ จำนวน 4 นัด

 

พร้อมส่งกำลังทหาร ฉก.ราชมนู ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 พร้อมอาวุธครบมือเข้าไปตรึงกำลังตรงตะเข็บชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ล่าสุดทหารทั้งสองฝ่ายยังคงใช้อาวุธหนักและอาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้กันไปมาตลอดรายชั่วโมงและมีทีท่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงมืด ทำให้ชาวบ้านฝั่งไทยและแรงงานภาคเกษตรกรรมต่างไม่มั่นใจในสถานการณ์ดังกล่าว ได้รีบขนย้ายสิ่งของเครื่องนอนรีบอพยพเข้าไปหลบภัยให้ห่างจากแนวตะเข็บชายแดนแม่สอด

โดยมีกำลังฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดเข้าไปคุ้มครองและคุ้มกันชาวบ้านทุกคนในการหลบภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านตลอดทั้งคืนนี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
3

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
4

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
5

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

งวดที่แล้วเลขโหวตเข้าตรงๆ! น้องเนเน่ งวดนี้เลขเด็ดรถป้ายแดง แฟนๆขอซูมงวดนี้มาแน่
10

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ