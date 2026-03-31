ร้องปลัดอบต.อนาจารสาว18 กลางงานรับรางวัล แฉประวัติไม่ธรรมดา ขุนแผนเรียกพี่ หญิงสาวผู้เสียหายเผบ อับอายเป็นอย่างมาก ยืนยันจะเอาผิดให้ถึงที่สุด
วันที่ 31 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อบต.โพนงาม ต.โพนงาม จ.อุดรธานี มีชาวบ้านในต.โพนงามเดินทางเข้าร้องเรียนกับนายสุนันท์ บุญใบ นายกอบต.โพนงาม เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าอบต.ที่ถูกทำร้ายร่างกายและให้ดำเนินการเอาผิดกับปลัดอบต.ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ทำร้ายร่างกายพนักงานอบต.2 คนในงานแข่งขันกีฬาอบต.โพนงามเมื่อวันที่ 28-29 มี.ค.69 และมีการอนาจารหญิงสาววัย 18 ปี ขณะขึ้นไปรับรางวัลกีฬาอบต.ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านพากันโห่ร้องไล่ที่เห็นปลัดอบต. ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้าต่อตาคนหลายร้อยคน แต่ปลัดอบต.อ้างว่าเป็นญาติกัน เป็นเพียงการหยอกล้อกันเท่านั้น
โดยชาวบ้านได้นำภาพถ่ายของปลัดอบต.หอมแก้วเจ้าหน้าที่อบต.ทั้งที่เขามีสามีอยู่แล้ว และคลิปที่ปลัดอบต.ถือปืนยาวเข้ามาในอบต.และเดินรอบอาคารสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าหน้าและพนักงานอบต.เป็นอย่างมาก
ที่ผ่านมาเคยถูกร้องเรียนไปหลายครั้งแต่เรื่องยังเงียบไม่รู้เป็นเพราะอะไร เรียกได้ว่าขุนแผนเรียกพี่ แต่ทราบว่าปลัดอบต.คนนี้มีอิทธิพลเป็นถึงกรรมการของท้องถิ่นจังหวัดด้วย สำหรับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านในวันนี้ทางนายกอบต.โพนงาม รับปากจะตรวจสอบข้อเท็จจริงจะตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น
น.ส.อ้อย (นามสมมติ) อายุ 18 ปี เปิดเผยว่า ตนถูกปลัดอบต.จับก้นหลังจากขึ้นไปรับรางวัลชนะที่ 1 วอลเลย์บอลในงานกีฬาอบต. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.69 ที่ผ่านมา หลังจากรับถ้วยจากปลัดคนนี้กำลังเดินลงจากสแตน จู่ๆปลัดก็เดินมาจับก้นและขย้ำด้วย ตกใจแทบช็อกหันไปมอง จังหวะเดียวกันที่คนมาร่วมงานกีฬาอบต.เห็นก็พากันโห่ร้องไล่ปลัด
ตนก็ถามปลัดอบต.ว่ามาจับก้นหนูทำไม ปลัดก็บอกว่า เราเป็นญาติกันแค่หมั่นเขี้ยวแบบนี้ไม่โอเค ตนไม่รู้จักกับปลัดอบต.เป็นการส่วนตัว ไม่เคยเห็นหน้าด้วย เห็นหน้าตอนที่ไปรับรางวัลวันนั้นครั้งเดียวเท่านั้นหนูแค่มาร่วมแข่งขันกีฬา มาทำแบบนี้หนูเสียใจและรู้สึกอับอายมาก จรรยาบรรณของข้าราชการต้องมี ตอนนี้ไปแจ้งความที่สภ.หนองหานแล้ว ยืนยันจะเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นายสุนันท์ บุญใบ นายกอบต.โพนงาม เปิดเผยว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมีชาวบ้านมาร้องเรียนพฤติกรรมของปลัดอบต.จับก้นน้องวัย 18 และทำร้ายน้องๆ ในอบต. เป็นเรื่องของวุฒิภาวะของปลัดฯ ขนาดมีชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมาก หรืออาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมาก เรื่องนี้ชาวบ้านไม่สบายใจมาก พอมีเรื่องร้องเรียนตนเองก็จะตั้งกรรมการสอบเรื่องที่เกิดขึ้น หากย้ายออกก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมให้กับปลัดคนนี้ด้วย
โดยวันพรุ่งนี้เวลา 11.00 น.ทางผู้เสียหายทั้ง 3 คนจะเดินทางไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจ.อุดรธานี และท้องถิ่นจังหวัดและร้องเรียนต่อนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผวจ.อุดรธานี เพื่อให้ทางจังหวัดตั้งกรรมการสอบวินัยปลัดคนนี้อย่างเด็ดขาดต่อไป