สุดหดหู่ แม่ลูกอ่อนวัยสาว ลักขโมยขนม-นมผงร้านสะดวกซื้อ ไปให้ลูกน้อย วัยเพียงขวบ 2 เดือน ที่นอนป่วยโรงพยาบาล
วันที่ 31 มี.ค.2569 ร.ต.ต.มีเกียรติ นิลวงษ์ รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ พร้อมตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจสอบเหตุลักทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง บริเวณถนนอุตรกิจ ใกล้โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ในที่เกิดเหตุพบหญิงผู้ต้องหา ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.นัฐษิมา อายุ 21 ปี ชาวตำบลกระบี่น้อย พร้อมของกลาง เป็นขนมและนมผงสำหรับเด็กจำนวนหนึ่ง ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสีดำ จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.เมืองกระบี่
จากการสอบสวน ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้วรวม 5 ครั้ง โดยก่อนหน้านี้ 4 ครั้งไม่ถูกจับกุม ส่วนของที่ขโมยไปนั้น นำไปให้ลูกชายวัย 1 ปี 2 เดือน ซึ่งกำลังป่วยและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่
ผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไม่มีงานทำ ขณะที่แฟนหนุ่มทำงานก่อสร้าง มีรายได้เพียงวันละ 300 บาท ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ประกอบกับสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับลูกมีราคาที่แพง จึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าว
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม เปิดเผยว่า แม้จะเห็นใจในเหตุผลของผู้ต้องหา แต่จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกันผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแจ้งว่า จะให้ผู้ต้องหาชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท แลกกับการไม่ดำเนินคดีเพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ เนื่องจากมีพฤติกรรมก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในร้านสะดวกซื้อ