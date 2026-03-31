จับคลินิกเถื่อน ชวนตรวจสุขภาพฟรี ก่อนอ้างเจอเสี่ยงโรคร้ายแล้วหลอกขายยา เหยื่อหลงเชื่อเพียบ สูญเงินหลักหมื่นถึงแสน หลังมีการร้องเรียน
วันที่ 31 มี.ค. 2569 นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายสั่งการให้ นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข(คบส.)
เข้าตรวจสอบคลินิกย่านถนนสิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา หลังได้รับการร้องเรียนว่าคลินิกดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัย เนื่องจากพยายามติดต่อผู้ร้องผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัวหลายครั้ง โดยอ้างว่าคลินิกดังกล่าวมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายให้ฟรี ทางผู้ร้องจึงได้เดินทางมาขอรับการตรวจ
โดยทางคลินิกได้ขอเจาะเลือดนำไปตรวจ ก่อนจะมาแจ้งว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ซึ่งต้องได้รับยาบำรุงเพื่อป้องกันความเสี่ยง เมื่อผู้ร้องให้ความสนใจ ทางคลินิกได้เสนอตัวยาที่อ้างว่าปรุงขึ้นเอง สามารถช่วยลดอัตราการเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดได้ มีราคาอยู่ที่ 10 โดส 120,000 บาท ผู้ร้องจึงเริ่มสงสัย ว่าทำไมราคาจึงแพงขนาดนี้
ประกอบกับก่อนหน้านี้ได้เดินไปยังห้องตรวจ ก็พบว่าภายในห้องตรวจไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนกับคลินิกทั่วๆ ไป แถมป้ายคลินิกที่อยู่หน้าตึก ก็มีขนาดเล็ก ไม่โดดเด่นเหมือนคลินิกอื่นๆ ที่เคยเห็น นอกจากนี้ป้ายที่อยู่หน้าตึก มีข้อความที่แสดงถึงใบอนุญาตเลขที่ แต่กับไม่มีตัวเลขหรืออักษรใดใส่ต่อท้ายเหมือนคลินิกอื่นๆ จึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน พร้อมกับทำเรื่องร้องมายังส่วนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการมีตัวตนของคลินิกดังกล่าว
ซึ่งวันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า สถานที่ดังกล่าวมีนางสาวกัญจนจักก์ อายุ 51 ปี ได้ยื่นขอจดทะเบียนคลินิกไว้ และทางสาธารณสุขได้มาตรวจสถานไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดก่อน ในช่วงเดือนเมษายน 2569 โดยยังไม่อนุญาตให้มีการเปิดให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
แต่ปรากฏว่าขณะเข้าทำการตรวจสอบกับพบว่าภายในคลินิกดังกล่าว ซึ่งเป็นลักษณะอาคารพานิช 3 ชั้น ทุกชั้นถูกกั้นเป็นห้องตรวจจำนวนหลายห้อง โดยพบผู้มารอรับบริการ จำนวน 2 ราย และกำลังรับบริการด้วยเครื่องมือแพทย์ ADI จำนวน 1 ราย และกำลังให้สารวิตามินทางหลอดเลือด จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้มีประชาชนเดินทางมาขอรับยาตามแพทย์นัด ทราบชื่อคือนายต้อย อายุ 69 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับลูกสาว และกำลังอยู่ในอาการตกใจ
เมื่อทราบข่าวว่าคลินิกแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ เนื่องจากตนเองได้จ่ายเงินให้กับทางคลินิกไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท จากราคาปกติ 120,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 จึงเกรงว่าจะต้องสูญเงินจำนวนนี้
ด้านสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แจ้งข้อหาคลินิกดังกล่าว ตามมาตรา 16 , มาตรา 24 และมาตรา 57 ดำเนินกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้