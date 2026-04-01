คนร้ายลอบยิง ปลัดอำเภอ สาวนั่งข้างมาโดนด้วย เสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน ไล่ล่าตัวมือปืนโหด

เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 1 เม.ย.2569 เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงรถกระบะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บนทางหลวงชนบทหมายเลข นธ. 4115 บริเวณบ้านสุแฆ ม.3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

ทราบชื่อ คือ นายมนชัย จิตกมลกานต์ ตำแหน่งปลัดอำเภอจะแนะ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง และ น.ส.ฮัยด๊ะ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี

ปลัดอำเภอ

นายมนชัย จิตกมลกานต์ ตำแหน่งปลัดอำเภอจะแนะ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง

ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุ นายมนชัย นั่งรถกระบะมาพร้อมกับ น.ส.ฮัยด๊ะ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ถูกกลุ่มคนร้ายซุ่มยิงโดยใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่รถ ส่งผลให้ทั้ง 2 คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วน พร้อมจัดกำลังเข้าดูแลความปลอดภัยและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง

อีกทั้งกระจายกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนสาเหตุการลอบยิงเจ้าหน้ายังไม่สรุปทั้งเรื่องส่วนตัว และเชื่อมโยงสถานการณ์

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