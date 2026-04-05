แบกต่อไม่ไหว น้ำมันแพงเหลือเกิน เปรมประชา ปรับราคาค่าโดยสาร เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เพิ่มอีก เริ่มต้น 90 บาท เพื่อความอยู่รอด
วันที่ 5 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่แม่ฮ่องสอนสุดโหด ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณต้องขึ้นราคาค่าโดยสาร โดยรถโดยสาร บริษัทเปรมประชาขนส่ง จำกัด ซึ่งวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เส้นทาง แม่ฮ่องสอน- เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน มีการปรับราคาค่าโดยสารขึ้น เนื่องจากไม่สามารถทนแบกรับภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ โดยราคาปรับขึ้นดังนี้
- รถตู้ จากราคาเดิม 250 บาท ปรับขึ้นเป็น 350 บาท
- รถมินิบัส 18 ที่นั่ง ราคาเดิม 300 บาท ปรับขึ้นเป็น 390 บาท
- รถเมเจอร์โค้ช ที่นั่งธรรมดา เดิมราคา 350 บาท ปรับขึ้นเป็น 500 บาท ที่นั่ง VIP เดิมราคา 450 บาท ปรับขึ้นเป็น 600 บาท
จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการปรับราคาขึ้นมาอย่างเนื่อง แม้น้ำมันเชื้อเพลิงจะไม่ขาดแคลน ประชาชนสามารถนำรถเติมน้ำมันได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการต่อคิวและไม่จำกัดจำนวนหรือวงเงินเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม
แต่ราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้ ที่ปั๊ม ปตท.สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน น้ำมันดีเซลซูเปอร์เพาวเวอร์ ลิตรละ 71.84 บาท ดีเซลธรรมดา ลิตรละ 51.94 บาท เบนซิน 91 บาท ลิตรละ 44.98 บาท เบนซิน 95 ลิตรละ 45.35 บาท ส่วน E 20 ลิตรละ 40.35 บาท ส่วนปั้ม PT ราคาก็ไม่แตกต่างกัน
จากการปรับราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ คาดว่าราคาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชน ตามร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนที่ยากจนชาวแม่ฮ่องสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้