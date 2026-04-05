สลด ชายวัย 67 หายตัวกลางงานบวชหลาน รุ่งขึ้นญาติตามหาวุ่น พบเป็นศพถูกยิงทิ้งริมบ่อน้ำ กล้องจับภาพบุคคลต้องสงสัยเดินกอดคอเข้าซอย ก่อนออกมาคนเดียว
ชายวัย 67 ปี เดินทางมาร่วมงานบวชหลานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนหายตัวระหว่างขบวนแห่จากบ้านไปวัดเมื่อวานนี้ พบอีกครั้งช่วงสายหลังญาติๆบวชพระเสร็จ จึงช่วยกันออกตามหาก่อนพบเป็นศพถูกยิงข้างบ่อน้ำ โดยมีปลอกกระสุนปืน 9 มม.ตกในที่เกิดเหตุ ขณะกล้องวงจรปิดจับภาพชายต้องสงสัยกอดคอพาชายวัย 67 เดินเข้าซอยไปก่อนชายต้องสงสัยจะเดินออกมาเพียงลำพัง ตำรวจเร่งล่าตัวชายต้องสงสัยคลี่คลายคดี
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 เม.ย. 2569 ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ ทองเขียว รอง.สว. (สอบสวน) สภ.ฉิมพลี จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตบริเวณข้างบ่อน้ำริมทาง ภายในพื้นที่หมู่ 14 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา จึงรายงาน พล.ต.ต.เกรียงไกร บุญซ้อน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมประสาน พฐ. และแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว และกู้ภัยฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนหินคลุกห่างจากถนนเลียบคลองหกวาประมาณ 100 เมตร ด้านขวาเป็นท้องนา ส่วนด้านซ้ายเป็นบ่อน้ำ พบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นายสมจิตร คงจันทร์ อายุ 67 ปี สภาพศพนอนคว่ำหน้าริมบ่อน้ำ สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขายาว
ใกล้กันพบหมวกสีดำตกอยู่ 1 ใบ ที่ลำคอพบสร้อยเงินพร้อมพระเครื่อง จากการตรวจสอบพบร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าบริเวณขมับด้านซ้าย ทะลุออกด้านขวา ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่ 1 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด
สอบถามนายสุเทพ คงจันทร์ อายุ 54 ปี น้องชายผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ผู้ตายเป็นคนบางน้ำเปรี้ยว แต่ไปทำงานและอาศัยอยู่กับลูกชายย่านรังสิต ปทุมธานี ก่อนเกิดเหตุ เดินทางกลับมาร่วมงานบวชหลานที่บ้านเกิด
นายสุเทพ กล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ระหว่างขบวนแห่นาค ผู้เสียชีวิตได้หายตัวไป ญาติไม่ได้เอะใจ เนื่องจากอยู่ในช่วงงาน แต่เมื่อบวชพระเสร็จเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ยังไม่เจอผู้เสียชีวิตและติดต่อไม่ได้ จึงโทรหาลูกชายผู้เสียชีวิต เพื่อสอบถามว่าเดินทางกลับไปบ้านที่รังสิตหรือยัง แต่ลูกชายบอกว่าพ่อยังไม่กลับ ญาติๆ และชาวบ้านจึงช่วยกันออกตามหา กระทั่งมาพบศพที่จุดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ สามารถบันทึกภาพชายรายหนึ่ง ซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของผู้เสียชีวิต ฉายา “เปิ้ล วัดวิเวก” เดินกอดคอผู้เสียชีวิตเข้าไปในซอยจุดเกิดเหตุ ก่อนจะเดินออกมาเพียงลำพัง และไม่สามารถติดต่อนายเปิ้ลได้หลังเกิดเหตุ
เบื้องต้นได้ส่งศพผู้เสียชีวิตไปผ่าชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มศว. องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป