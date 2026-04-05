เจ้าหน้าที่ลุยดับไฟป่ากลางดึก ดอยสุเทพ-ปุย เผาวอดกว่า 100 ไร่ อึ้งสาเหตุพบแกล้งจุด ซ้ำเติมปัญหาฝุ่นควัน เผยฤดูกาลนี้เกิดไฟป่าแล้ว 39 ครั้ง
วันที่ 5 เม.ย. 2569 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพขณะเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังลุยไฟป่าดอยสุเทพ-ปุย เข้าดับไฟกลางดึก เผาวอดกว่า 100 ไร่
นายสิงหนาท ชัยวัง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ รายงานสถานการณ์ไฟป่าจาก War Room อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประจำวันที่ 4 เมษายน 2569 เผยภารกิจสุดระทึกของเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ที่ต้องระดมกำลังเข้าสกัดกั้นเปลวไฟที่ลุกโหมในเขตป่าอนุรักษ์ลากยาวจนถึงรุ่งเช้า
เจ้าหน้าที่จุดตรวจเฝ้าระวังไฟผาดำตรวจพบจุดไฟป่า เมื่อเวลาประมาณ 16.27 น. บริเวณป่าเหนือวัดป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อหมู่ 9 และหมู่ 2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่มีการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายรวม 28 นาย
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (Base Camp) เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่านครราชสีมา (กำลังเสริม) เดินทางเข้าดับไฟเวลา 17.59 น.
เจ้าหน้าที่เริ่มเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายท่ามกลางภูมิประเทศที่ยากลำบาก และสามารถดับไฟได้เวลา 02.23 น. (ของวันที่ 5 เมษายน 2569) เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟได้สนิท ความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบพื้นที่ป่าเบญจพรรณถูกไฟไหม้เสียหายรวม 100 ไร่
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ พบว่าสาเหตุของการเกิดไฟป่าครั้งที่ 39 ของฤดูกาลนี้คือการแกล้งจุด ซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างสถานการณ์เผาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและซ้ำเติมปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่