สลด หนุ่มใหญ่แอบลักขโมยไฟโรงเรียนอนุบาล ช็อตปลาในบึง ก่อนถูกไฟดูดจมน้ำเสียชีวิต
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 5 เม.ย.2569 พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ สว.(สอบสวน) สภ.สูงเม่น รับแจ้งจากนายเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น นายธนดล ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิต บริเวณลำเหมืองสาธารณะในหมู่บ้าน หลัง รร.อนุบาลฯ ม.1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมนายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น และจนท.ฝ่ายความมั่นคง
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบศพผู้เสียชีวิต ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นายพันธุ์ อายุ 58 ปี ลอยน้ำเสียชีวิตในบริเวณลำเหมือง สภาพสวมเสื้อปุ๋ยสีเขียว-ดำ กางเกงลายพราง สวมรองเท้าบูทกันน้ำ ข้างตัวมีสายอินเตอร์เน็ตพันรอบแขน เมื่อนำร่างขึ้นมาจากน้ำพบว่า สายไฟมีการต่อกับไม้เป็นที่ช็อตปลา
จากการตรวจสอบพบว่า ปลายสายไปแอบต่อเข้ากับกล่องไฟของ รร.อนุบาลฯ ที่อยู่ห่างไปประมาณ 100 เมตร
เบื้องต้นคาดว่า ผู้ตายจะแอบต่อไปโรงเรียนมาทำการช็อตปลาโดยมีถุงใส่ปลามัดติดพบปลาจำนวนหนึ่ง ส่วนเจ้าของสถานศึกษาไม่ติดใจเอาความ
หลังสอบสวนญาติๆไม่ติดใจในการเสียชีวิต จึงมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศล ตามประเพณีต่อไป