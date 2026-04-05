หนุ่มใหญ่เพิ่งกลับมาจากงานบุญ รถแหกโค้งเฉี่ยวร้านขายลูกชิ้น ก่อนชนกระบะข้างทาง พลิกคว่ำติดคาซาก กู้ภัยฯ เร่งช่วยชีวิตแต่ขาดใจตายก่อนนำส่ง รพ.

วันที่ 5 เม.ย.2569 พ.ต.ท.เศรษฐา สาระนันท์ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมี่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนรถจอดริมทาง ที่ถนนสายบ้านหมี่-หนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และติดคาซากรถอยู่จำนวน 1 ราย จึงได้ประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดบ้านหมี่ พร้อมอุปกรณ์การตัดถ่างเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุบริเวณทางโค้ง พบรถกระบะ ซูซูกิ สีขาว หมายเลขทะเบียน ฒว-1717 กรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงซ้าย มีนายมณี นามเพ็ง อายุ 58 ปี ที่ตะเกียกตะกายออกมาจากรถ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ใกล้กันพบรถกระบะ โตโยต้า สีเขียว หมายเลขทะเบียน บจ-62 ลพบุรี สภาพด้านขวาคนขับพังมีผู้บาดเจ็บจำนวน 4 ราย ถูกนำตัวส่ง รพ.

โดยมีนายปรีชา เพ็งบูญ อายุ 58 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดคาซากรถอยู่ เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือกนำออกมาจากซากรถเพื่อช่วยชีวิต แต่นายปรีชาทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตก่อนนำส่ง รพ.

จากการสอบถามแม่ค้าขายลูกชิ้น ซึ่งยังอยู่ในอาการตื่นตระหนก เล่าว่าช่วงเกิดเหตุตนเองกำลังทอดลูกชิ้นให้กับรถยนต์คันสีขาว จู่ๆรถกระบะคันสีเขียวที่ขับมาด้วยความเร็วสูง หลุดโค้งเฉี่ยวร้าน ชนรถกระบะที่จอดซื้อลูกชิ้นจนพลิกคว่ำ เสียงดังสนั่น ก่อนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จากรถทั้งสองคัน

ทั้งนี้ทราบว่ารถกระบะคันสีเขียว เพิ่งกลับมาจากงานบวช และมาด้วยความเร็วสูง หลุดโค้งไม่สามารถบังคับรถให้อยู่ในทิศทาง ก่อนพุ่งชนรถจอดริมทาง จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว

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