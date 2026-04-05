ตำรวจทางหลวง นำหมายจับตามรวบสาวท้อง 5 เดือนวัย 22 ปี ที่หลบหนีการจับกุม สารภาพเปิดบัญชีจริงแล้วหนีหมายจับ จนตั้งท้องได้ 5 เดือนแล้ว

วันที่ 5 เม.ย.2569 พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. มอบหมาย พ.ต.ท.กฤตภาส สครรัมย์ สว.ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. นำหมายจับเข้าไปควบคุมตัว น.ส.นัตติญา อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ในข้อหา “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” หรือ “บัญชีม้า”

หลังจากได้สืบทราบว่า ผู้ต้องหารายนี้พยายามหลบหนีหมายจับมาโดยตลอด โดยเฉพาะญาติผู้ต้องหา มักจะปิดบังที่อยู่ หรือแม้ว่าจะอยู่ก็จะอ้างว่าไม่ได้อยู่บ้าน และติดต่อไม่ได้มานาน ทั้งที่ไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่ง

ต่อมาสายลับแจ้งว่าน.ส.นัตติญา ยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จึงได้วางแผนเฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งพบตัวน.ส.นัตติญา ยืนอยู่บริเวณถนนสาธารณะหน้าบ้านพัก เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้าน น.ส.นัตติญาได้เดินออกมาพบเจ้าหน้าที่และยิ้มสู้ ก่อนเจ้าหน้าที่จะอ่านหมายศาล แล้วเชิญไปที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงนางรอง

 

เบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และไม่เคยถูกจับกุมมาก่อน โดยระหว่างขึ้นรถ โดยน.ส.นัตติญา ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าตนตั้งท้องได้ 5 เดือนแล้ว ตำรวจจึงทำได้แค่ปลอบใจ และให้กำลังใจ ก่อนจะทำบันทึกการจับกุม และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ร่มเกล้า เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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