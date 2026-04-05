สุชาติ รมว.ทส. ขอบคุณทีมจับ นอแรด คาสุวรรณภูมิ อึ้งหุ้มด้วยเปลือกไม้อำพราง พร้อมให้เร่งสืบสวนประสานประเทศต้นทาง-ปลายทาง สกัดขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
วันที่ 5 เม.ย. 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำให้เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ล่าสุดได้รับรายงานของคณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วม (C.I.Q.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่สามารถสกัดจับขบวนการค้านอแรดข้ามชาติได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายอรรถพล ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทส. ได้ฝากคำขอบคุณไปยังทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จนสามารถตรวจพบพฤติการณ์การอำพรางรูปแบบใหม่ พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ยังได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ เร่งสืบสวนขยายผลและประสานข้อมูลกับประเทศต้นทางและปลายทาง เพื่อตรวจสอบเส้นทางอย่างละเอียดที่ผู้ต้องหาเตรียมส่งของกลางไปจำหน่าย เพื่อทำลายโครงข่ายขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบของกลางได้แก่ นอแรด จำนวน 5 ชิ้น (แบ่งเป็น 4 ท่อน) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 12.77 กิโลกรัม โดยผู้ต้องหาใช้วิธีการนำนอแรดห่อหุ้มด้วยเปลือกไม้และหล่อทับด้วยวัสดุคล้ายเรซิ่นเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ซุกซ่อนมาในกระเป๋าเดินทางทรงแข็ง จำนวน 2 ใบ
จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเอกซเรย์กระเป๋าเดินทางบริเวณทางออกศุลกากร พบวัตถุต้องสงสัยที่มีความหนาแน่นผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงขอทำการตรวจค้นโดยละเอียด จนพบของกลางดังกล่าวพร้อมโทรศัพท์มือถืออีก 2 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหายินยอมให้ตรวจยึดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผล
เบื้องต้นคณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 23 และ 93 ฐานนำเข้าซากสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 242 และ 252 ฐานนำของต้องจำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร และ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 นำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย 3 ฉบับรวด ทั้ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า, พ.ร.บ.ศุลกากร และ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ส่วนนอแรดของกลางได้ส่งตรวจพิสูจน์ชนิดพันธุ์อย่างละเอียด เพื่อนำผลมาประกอบสำนวนคดีและขยายผลตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. ต่อไป