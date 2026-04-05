ระนอง หนุ่มหลอน สะพายเป้ ซุกยาบ้า 1 หมื่นเม็ด เข้าโรงพัก บอกมีคนให้มาเอาของ ก่อนคลั่งจะทำร้าย ตร. ตะครุบวุ่น ซัดทอดพ่อโดนตามจับถึงบ้านด้วย
หนุ่มระนอง หลอนยา ขี่รถจักรยานยนต์ บุกเข้าไปอาละวาดภายในพื้นที่ สภ.ตำรวจกะเปอร์ เจอไม้ง่ามยุทธวิธีจึงสงบ ค้านเป้สะพายหลัง เจอยาบ้าอีก 5 มัด เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดหวาน พูดจาดีเข้า สารภาพสิ้น ซัดทอดไปสู่การจับกุมทั้ง บิดา ที่นำยาบ้าไปฝากจำหน่ายปลีกให้กับวัยรุ่น ในราคาเม็ดละ 50 บาท พร้อมชาวเมียนมาผู้เป็นนักบิน ที่นำยาบ้าไปส่งให้กับบิดา
วันที่ 5 เม.ย. 2569 พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ร.25 กกล.เทพสตรี ได้รับรายงานจากทหารกองร้อย ร.2521 และชุด ชป.ฉก.ร.25 สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจ สภ.กะเปอร์, ชุดสืบสวน ภ.จว.ระนอง, จนท.ตร.ชปข. ร้อย.ตชด.415, ฝ่ายปกครอง อ.กะเปอร์ จัดกำลังเข้าร่วมจับกุมผู้ต้องหา พร้อมยาเสพติด และทำการขยายผล
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา ขณะตำรวจ สภ.กะเปอร์ ปฏิบัติหน้าที่ภายใน สภ.กะเปอร์ มีชายต้องสงสัย สวมเสื้อแขนยาวสีเหลือง สะพายเป้สีดำ อาการคล้ายคนเสพยาเสพติด ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด และเดินลงจากรถเข้ามาสอบถามตำรวจว่า มีนายนิวัฒน์ให้มาเอาของ
จากนั้นเกิดอาการคลุ้มคลั่งพยายามเดินเข้าหาจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจจึงชุดไม้ง่ามยุทธวิธี เข้าควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวได้ที่บริเวณบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.กะเปอร์ ทราบชื่อคือนายอดิศักดิ์ อายุ 25 ปี
ตรวจสอบในเป้สะพายหลัง พบยาบ้า 5 มัด และอยู่ในซองซิปล็อกอีก 1 ถุง รวมยาบ้าทั้งหมด 10,055 เม็ด เมื่อเจ้าหน้าที่เจรจาพูดคุยอย่างเป็นมิตร นายอดิศักดิ์จึงสงบลง ก่อนบอกเจ้าหน้าที่ว่า ไม่ได้หลอน มีสติครบหมด พร้อมสารภาพหมดเปลือก
นายอดิศักดิ์ ยอมรับว่ามียาบ้าอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนไว้ในบ้านไม่มีเลขที่ ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จากการตรวจค้นพบยาบ้าอยู่ในซอง 3,354 เม็ด พร้อมซัดทอดไปถึงนายสุรศักดิ์ อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นพ่อของตัวเองว่า ได้นำยาเสพติดบางส่วนไปให้พ่อจำหน่าย ในพื้นที่ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบนายสุรศักดิ์ ยอมรับว่ามียาบ้าอยู่จำนวนหนึ่ง ซุกซ่อนไว้ภายในสวนทุเรียนหลังบ้าน จำนวน 2 จุด จุดแรก 166 เม็ด จุดที่สอง 2,207 เม็ด โดยจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้เสพยาบ้า ครั้งละ 1 เม็ด เม็ดละ 50 บาท
ระหว่างตรวจค้นพบชายต่างด้าว สัญชาติเมียนมา เข้ามาบริเวณที่เกิดเหตุ ทราบชื่อ นายโซ มิน อ่าว อายุ 42 ปี ให้การยอมรับว่า เป็นนักบิน ได้นำยาบ้าดังกล่าวจากนายอดิศักดิ์มาส่งให้กับนายสุรศักดิ์
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด 3 ราย ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า รวมจำนวน 15,782 เม็ด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะเปอร์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป