อุกอาจ ยิงสนั่นที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ กลางสนามเกณฑ์ทหาร เสียชีวิต1 เจ็บ1 พี่ชายเผยน้องอยู่กรุงเทพ เพิ่งขี่จยย.มาจับใบดำ-ใบแดง พร้อมแฟนสาว วอนจับคนร้าย
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 5 เม.ย.2569 พ.ต.ต.ประพาษ เยินสูงเนิน สว.(สอบสวน) สภ.ขุขันธ์ ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงที่หน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ มีคนบาดเจ็บ 2 ราย จึงรีบออกไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยกู้ภัย
พอไปถึงที่เกิดเหตุ คนบาดเจ็บเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลขุขันธ์ ไปก่อนแล้ว ทราบชื่อคนเจ็บคือ นายนวกร หรือฟิล์ม อายุ 21 ปี ถูกยิงที่ใต้ราวนมข้างซ้าย และ นายพิพัฒน์ หรือกีต้าร์ อายุ 15 ปี ถูกยิงที่ส้นเท้าด้านซ้าย นอกจากนี้ที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ 2 คัน ถูกยิงตรงล้อแม็ก และกระจกด้านหน้า
ขณะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลขุขันธ์ พบว่าล่าสุด นายนวกร หรือฟิล์ม ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วน นายพิพัฒน์ หรือกีต้าร์ อาการปลอดภัยแล้ว
ด้าน น.ส.รัตนาภรณ์ อายุ 32 ปี เจ้าของรถยนต์ที่ถูกยิง เปิดเผยว่า ขณะอยู่ที่จุดเกณฑ์ทหาร ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนดังขึ้นประมาณ 3 นัด ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีกระสุนปืนลูกหลงมาโดนรถยนต์ของตนเอง กระทั่งมีน้องๆ ส่งภาพมาให้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นในที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ อีกทั้งตนไม่มีคู่อริกับใคร และไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร โดยวันนี้พาหลานมาเกณฑ์ทหาร
ขณะที่ นายพีรพงษ์ อายุ 37 ปี ญาติของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า น้องชายเป็นคนอัธยาศัยดี ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร และเพิ่งขับมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพฯกับแฟนสาว เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) โดยก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ประกาศเรียกผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารให้เข้าไปด้านใน ไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 3 นัด เมื่อเสียงสงบลง จึงทราบว่าน้องชายของตน ซึ่งกำลังรอจับใบดำใบแดง ถูกยิงเข้าที่บริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย ก่อนจะมาเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการกระทำที่อุกอาจอย่างยิ่ง จึงขอวอนให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานในพื้นที่ ก่อนจะได้สอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์ และติดตามผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุหน้าที่มีประมาณ 2 ราย ซึ่งจะได้เร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป