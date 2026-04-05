ศุลกากรบ้านดอนร่วมสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากรตรวจการคลังน้ำมัน ป้องกันการกักตุนน้ำมัน ตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ 5 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบ้านดอน ร่วมกับหน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เข้าตรวจเยี่ยมคลังน้ำมัน ในพื้นที่ บ้านปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดยในวันนี้ เข้าตรวจคลังน้ำมัน ในกลุ่ม บริษัท OR บริษัทเชลล์ร่วมบางจาก ศรีราชา และ คลังร่วมสตาร์ ฟูเอลล์ มาร์เก็ตติ่ง-บางจาก รวม 3 คลัง ซึ่งได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม ดูเอกสาร ตรวจถัง ตรวจรถ พร้อมขอความร่วมมือในแจ้งข้อมูลหากพบกรณีผิดปกติ เบื้องต้นพบว่ามีการควบคุมการรับและจ่ายน้ำมันจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งนายวรินทร ชีวิตโสภณ นายด่านศุลกากรบ้านดอน ให้ข้อมูลว่า วันนี้ดำเนินการ เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ เพื่อแนะนำ ให้ความรู้ แนวทางปฎิบัติที่ดี เกี่ยวกับพิธีการค้าชายฝั่ง สินค้าน้ำมันสำเร็จรูป แก่คลังน้ำมันในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ตามทิศทางอำนวยความสะดวกทางการค้า และนโยบายขับเคลื่อนการค้า (Trade Enabler) ของ กรมศุลกากร รวมทั้งขอความร่วมมือ เพื่อเฝ้าระวัง ธุรกรรมที่ผิดปกติ ตามมาตรการสอดส่องและป้องกันการกักตุนน้ำมันของรัฐบาล
ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายกอบ ทวนดำ ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ตามคดีอาญาที่ 468/2569 ประจำวันข้อ 17 เมื่อเวลา 23.13 น. ลงวันที่ 4 เม.ย.69 เอาผิดกับบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตุนสินค้าควบคุม
สืบเนื่องจากนายกอบ ทวนดำ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบริษัท พีเซี สยามปิโตรเลียม จำกัด ในความผิดฐานกักตุนสินค้าควบคุม
โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑๒) หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา ๒๕ (๕) หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อ จำหน่ายออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่าย หรือประวิงการจำหน่ายหรือการส่งมอบสิบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้ว จะได้ทำการสืบสวนสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวผู้กระทำผิดในคดีนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป