พีซี บริษัทน้ำมันสุราษฎร์ธานี โต้ข่าวกักตุนน้ำมันไม่เป็นความจริง เจ้าหน้าที่มาตรวจแล้ว ไม่พบกระทำผิด เตรียมยื่นหลักฐานถึงรัฐมนตรีพลังงาน
เมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 6 เม.ย.2569 ที่ชั้น 3 อาคาร PC tower ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พ.ท.จำนงค์ วิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โชว์เอกสารชี้แจงกรณีเป็นข่าวว่าบริษัทมีการกักตุนน้ำมัน ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะส่งมอบให้ รัฐมนตรีพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเตรียมเอกสารเข้ายื่นรัฐมนตรีพลังงาน
จากกรณีมีข่าวผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับการ “กักตุนน้ำมัน” ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
พ.ท.จำนงค์ วิบูลย์ศิลป์ ในฐานะผู้จัดการทั่วไป และผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้จัดให้มีการแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน เพื่อยืนยันความถูกต้องและความโปร่งใสของการดำเนินงานบริษัทฯ
ขอเรียนยืนยันว่า ปริมาณน้ำมันที่ปรากฎตามข่าว ซึ่งระบุว่ามีประมาณ 2 ล้านลิตรนั้น เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ตามกระบวนการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ได้จัดซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นและนำมาเก็บรักษาในคลัง เพื่อรอการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่มีนิติสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทฯ ตามระบบบัญชีซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการรายงานข้อมูลตามแบบที่กำหนดครบถ้วนทุกประการ มิได้มีพฤติการณ์กักตุนสินค้าเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแต่อย่างใด
ในช่วงวันที่ 27-29 มีนาคม 2569 มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบคลัง และต่อมาในวันที่ 1 เมษายน 2569 มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัทฯ แล้ว โดยผลการตรวจสอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ถึงการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และในวันพรุ่งนี้ (7 เม.ย.) จะนำหลักฐานเข้ายื่นกับทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอย่างเร่งด้วย รวมไปถึงหลักฐานที่จะนำไปแสดงต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี หากมีการร้องขอจากพนักงานสอบสวน ยืนยันว่าการขนถ่ายน้ำมันเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องชัดเจนต่อไป