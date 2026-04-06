สลด ตา วัย 80 ปี พิการทางสายตา พบเป็นศพลอยน้ำถูกตัวเงินตัวทองกัดกินแขนขาด ชาวบ้านเล่าเศร้า มีชีวิตอยู่เพียงลำพัง คาดตกคลองหลังบ้านจมเสียชีวิต
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 6 เม.ย.2569 ศูนย์สื่อสาร สภ.บางพลี รับแจ้งเหตุมีคนเจอศพลอยน้ำอยู่ในคลอง จึงประสานให้สายตรวจเขต และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ตรวจสอบเบื้องต้น
แต่พอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง ไม่พบร่างของผู้เสียชีวิตลอยกลางคลองตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด
แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปพบคือ มีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่สองตัวกำลังว่ายน้ำหนีเจ้าหน้าที่อยู่ พอเจ้าหน้าที่เดินวนดูรอบข้าง ไม่ไกลจากจุดที่ชาวบ้านแจ้ง จึงพบร่างของ ชายวัย 80 ปี ถูกตัวเงินตัวทอง กัดดึงร่างมาที่ตลิ่งริมคลอง ในสภาพที่แขนข้างขวา ถูกกัดแทะกินจนขาด ส่วนแขนซ้ายถูกกัดแทะเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงประสานกองเรือเทศบาลบางพลี รีบนำร่างขึ้นมาบนฝั่งเพื่อร่วมกันชันสูตร
จากการตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง จึงเก็บกู้ร่างและชิ้นส่วนนำส่งนิติเวชสถาบันรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พร้อมทั้งประสานทางญาติให้ทราบเพื่อติดต่อรับร่างไปดำเนินการตามประเพณี
สอบถาม ชาวบ้านที่พบเห็นร่างของคุณตาย วัย 80 ปีรายนี้ บอกว่า ตอนแรกพบเห็นแกลอยอยู่กลางคลอง จึงรีบออกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ พอให้หลังไปไม่นาน ระหว่างที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ พอกลับมาไม่พบร่างของคุณตาแล้ว เห็นเพียงตัวเงินตัวทอง 2 ตัว ซึ่งคาดว่าดึงร่างของคุณตาไป จนเจ้าหน้าที่ไปพบว่าถูกดึงมาริมตลิ่งแล้ว
ขณะที่ น.ส.ประภาศรี อายุ 37 ปี ผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือคุณตาวัย 80 ปี ให้การเบื้องต้นว่า คุณตา พิการทางสายตา และอยู่บ้านพักเพียงลำพัง โดยจะมีเพื่อนบ้านและตนเองที่คอยหาข้าวปลาอาหารมาให้ทุกวัน และปกติแล้ว คุณตามักชอบคลำเดินไปมาอยู่บริเวณบ้านของตัวเอง
ซึ่งช่วงสายของวานนี้(5 เม.ย.) ตนมาหาคุณตาที่บ้านเพื่อเอาอาหารมาให้ แต่ไม่พบคุณตาอยู่ในบ้านแต่อย่างใด มีเพียงพัดลมที่เปิดทิ้งไว้ พยามเดินวนหารอบบ้านก็ไม่เจอตัว ตอนแรกคิดในแง่ดีคงมีเพื่อนบ้านมารับไปหาหมอหรือออกไปทำธุระ กระทั่งมาช่วงเช้าวันนี้ได้ข่าวร้ายจึงเดินทางมาดูและพบว่าแกเสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นตำรวจคาดว่าคุณตาอาจจะเดินพลัดตกจมน้ำในคลองหลังบ้าน โดยที่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์กระทั่งร่างลอยขึ้นจากน้ำและมีชาวบ้านไปเห็น ซึ่งต้องรอผลชันสูตรสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง พร้อมทั้งสอบพยานแวดล้อมรวมถึงญาติของคุณตาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป