โซเชียลระอุ! คลิปว่อน “พระอุปัชฌาย์” ตบหัวนักร้องสาวรถแห่ กลางงานบวชชัยนาท ฉุนเล่นเพลงนานไม่ทันใจ โต้เถียงเดือดไร้สลด ท้ากลับ “มาตบสิ” คณะสงฆ์สั่งตั้งกรรมการสอบด่วน
วันที่ 6 เม.ย. 2569 จากกรณีที่โลกโซเชียล แห่แชร์คลิปนักดนตรีรถแห่ลุกฮือ เพื่อสอบถามกระกระทำอันไม่เหมาะสมของพระอุปัชฌาย์ ที่ตบเข้าที่หลังหัวของนักร้องสาว ขณะกำลังร้องเพลงช่วงวนนาค รอบโบสถ์ ท่ามกลางความสงสัยและตกใจของทุกคนว่าทำไปทำไม พอมาสอบถามก็นั่งนิ่งเงียบ
ภายในคลิปเสียงมีการถกเถียงกัน เพราะทุกอาชีพล้วนมีศักดิ์ศรี คนในวงพูดว่า “ถ้ามีคนมาตีมาตบหัวหลวงพ่อจะรู้สึกอย่างไร จะทำอย่างไร”
หลวงพ่อตอบว่า “ก็มาตบสิ” แถมยังพูดกูพูดมึงใส่กัน ทางพระก็พูดว่า”ฉิบหาย” ขึ้นมาอีก สร้างความไม่พอใจอย่างมาก เพราะกิริยาท่าทางนั้นไม่มีท่าทีสลดหรือจะขอโทษแต่อย่างใด เหตุเกิดในพื้นที่ วัดหนองพญา ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท จนโลกโซเชียลร้อนระอุ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่
จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปยังเจ้าของคลิป และนักร้องสาว ซึ่งไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ออกสื่อ แต่ให้ข้อมูลว่า วันนั้นมาเล่นงานรถแห่ แห่นาคเข้าโบสถ์ตามปกติ เวลาที่นัดหมายกันก่อนเข้าโบสถ์คือ 10.00 น. แต่ทางพระอุปัชฌาย์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท น่าจะไม่พอใจแล้วสั่งให้รีบเล่นรีบเดิน
ซึ่งทางแขกที่มาร่วมงานบุญกำลังสนุกกันอยู่ ทุกคนต้องเล่นต่อให้จบ
ด้าน พระอุปัชฌาย์ ยอมรับว่า ทำจริงแต่ทำเบาๆ ซึ่งขัดกับที่ทุกคนเห็น
เบื้องต้นทางนักร้องสาวได้เข้าตรวจร่างกายที่ รพ.และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ทางคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่องดังกล่าว เพื่อดำเนินการในขั้นตอนทางสงฆ์ก่อน และจึงจะส่งต่อให้ทางตำรวจต่อไป ไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง