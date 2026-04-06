ชายวัย 63 ปี ออกมาซื้อกับข้าว กลับไม่ถึงบ้าน ถูกมอเตอร์ไซค์ชนประสานงา คอหักเสียชีวิตคาที่ มีวงจรปิดจับภาพขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 เม.ย.2569 ร.ต.อ.ธนกร รัตนวิไล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน มีผู้เสียชีวิต บริเวณถนนใน ซอยซิตี้พาร์ค ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วย แพทย์นิติเวชสถาบันรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ้งบางเสาธง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะหน้ารถมีร่องรอยจากการชนค่อนข้างรุนแรงจนพังเสียหาย โดยมีร่างของนายสมพงศ์ อายุ 63 ปี นอนฟุบเสียชีวิตจมกองเลือด อยู่ข้างรถของตัวเอง ท่ามกลางญาติพี่น้อง และเพื่อนของผู้ตายจำนวนมากที่ทราบข่าว รีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุ ต่างพากันร้องไห้เสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนคนขับรถจักรยานยนต์คู่กรณี คือ นายชินกร อายุ 39 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ต้องประสานรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เข้าให้ความช่วยเหลือพาตัวส่งโรงพยาบาลบางเสาธง
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ที่อยู่บริเวณริมถนนที่เกิดเหตุ จับภาพได้ ในขณะที่ มี นาย สมพงศ์ ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอย เพื่อข้ามเลนกลับบ้านพัก โดยได้ขับพ้นเส้นเหลืองกลางถนนเข้าสู่ช่องทางเดินรถแล้ว ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ ของนายชินกร ขับขี่มาทางตรงด้วยความเร็ว ก่อนโยกหักออก ก่อนข้ามเลนจนพุ่งชนอย่างจังกับรถของนายสมพงศ์ ส่งผลทำให้นาย สมพงศ์ ล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างจังจนนอนแน่นิ่ง ก่อนเสียชีวิต
สอบถามนางกรรณิการ์ อายุ 56 ปี ภรรยาของผู้ตาย บอกว่า สามีขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านพัก เพื่อมาหาซื้อกับข้าว กลับเข้าไปทานที่บ้านพัก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ แต่ไม่คิดว่าจะมาประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ ซึ่งปกติแล้วสามีจะขับรถระวังและไม่ขับเร็วแต่อย่างใด
เบื้องต้นจากการชันสูตรในที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายอยู่ในสภาพคอหัก โดยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงมอบร่างผู้เสียชีวิตนำส่งนิติเวชรามาสมุทรปราการ จากนั้นจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป