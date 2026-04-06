ตร.เผยปม นศ.สาวปี 1 เหยื่อแฟนจีนฆาตกรโหด พบโดนแทง 30 แผลทั่วร่าง เชิญผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ ใช้เลือดเขียนข้อความภายในห้อง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 เม.ย.2569 ที่สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.หฤษฎ์ คำจุมพล ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.อธิเมศร์ ไชยศรัญวิชญ์ ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง
พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.สอบสวน สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.กวินเวทย์ วิริยะสิริภักดี รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.วีระวัฒน์ นิยมทรัพย์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.นวชล ชมเชย สว.สส.สภ.คลองหลวง พ.ต.ต.พงษ์นพนนท์ รุ่งโรจน์ สว.สส.สภ.คลองหลวง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน จว.ปทุมธานี
ประชุมคลี่คลายคดีพบศพนักศึกษาสาวถูกฆาตกรรมภายในห้องน้ำ ในหอพัก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุชายตกตึกสูง 9 ชั้นเสียชีวิต เป็นนักศึกษาหนุ่มชาวจีน โดยทั้ง 2 คนคบหากัน
พล.ต.ต.พีรพล เปิดเผยว่า นักศึกษาหนุ่มชาวจีน อายุ 30 ปี มาเช่าหอพักแห่งนี้อยู่ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2568 และเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยผู้เสียชีวิต 2 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หลังเกิดเหตุตรวจสอบจากไทม์ไลน์พบว่า ผู้เสียชีวิตชาวจีน อยู่ห้องพักตั้งแต่เวลา 17.00 น.เศษ ของวันที่ 4 เม.ย.2569 ส่วนนักศึกษาสาว มาหาเวลาประมาณ 20.40 น. หลังจากนั้นอยู่ในห้องไม่ได้ออกมา กระทั่งเวลา 02.00 น. ผู้เสียชีวิตชายเดินไปที่ชั้น 9 โดยพยานเห็นว่า มีบาดแผลที่หน้าผาก
พล.ต.ต.พีรพล เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่พบบาดแผล แต่ร่างที่ตกลงมาจากห้องพัก มีบาดแผลที่ข้อมือซ้ายและขวาด้วย จึงสันนิษฐานว่า ช่วงเวลา 02.00 น. วันที่ 5 เม.ย.2569 ที่เดินขึ้นไปที่ชั้น 9 ยังไม่ได้ทำร้ายร่างกายตนเอง
พล.ต.ต.พีรพล เปิดเผยว่า ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้หญิงตั้งแต่เข้าไปในห้องก็ไม่พบความเคลื่อนไหวเลย กระทั่งไปพบศพในการตรวจบาดแผลเบื้องต้น จากการสอบถามแพทย์พบว่า ฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตมีบาดแผลมากกว่า 30 แห่ง มีการต่อสู้จุดที่ทำให้เสียชีวิตคือ ลำคอและหน้าอก
พล.ต.ต.พีรพล เปิดเผยว่า สำหรับข้อความที่ใช้เลือดเขียนภายในห้องได้เก็บพยานหลักฐาน จะต้องให้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญวิเคราะห์ เพราะจะต้องดูอารมณ์เหตุการณ์ในขณะนั้น ซึ่งต้องสอบผู้เชี่ยวชาญ
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย มีความสนิทสนมกันตั้งแต่ช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมา จากนั้นห่างกันไปและความสัมพันธ์หลังจากนั้นต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนผู้พักอาศัยข้างห้องเคยได้ยินเสียงฝ่ายชายเสียงดังภายในห้อง แต่ก่อนเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียง ตำรวจยังไม่ได้สอบผู้ปกครองฝ่ายหญิงมากนัก เพราะยังอยู่ในอาการเสียใจ แต่มีการพูดคุยถึงรูปคดีว่าเราจะเดินหน้าไปทางทิศทางใด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะครอบครัวฝ่ายหญิงมีธุรกิจมั่นคง ส่วนกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิต เราได้มีการติดต่อไปแล้วเพื่อขอให้เข้าให้ปากคำกับตำรวจแต่ช่วงหยุด