โลงศพก็ขึ้นราคา เจ้าของแบกภาระน้ำมันแพงไม่ไหว รับเห็นใจลูกค้า แต่เพื่อความอยู่รอด โรงงานแจ้งมาล็อตต่อไปต้องปรับราคา เหตุต้นทุนสูงขึ้น
วันที่ 6 เม.ย.2569 นอกจากผู้ประกอบการแทบทุกชนิดที่รับราคาค่าบริการ ค่าขนส่ง ขึ้นตามราคาน้ำมัน โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำมันดีเซล ต่างไม่สามารถตรึงราคาเดิมไว้ได้ และผู้ที่รับเคราะห์คือประชาชนทั่วไปที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงขึ้น
ล่าสุดผู้ประกอบการงานศพ ทั้งช่างทำโลงศพ และกลุ่มผู้รับจัดงานศพ ต่างพร้อมใจกันปรับราคาขึ้นเหมือนกิจการอื่น เพราะงานกลุ่มนี้ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนเช่นเดียวกัน
นายชัชวาล รสหอม อายุ 42 ปี เจ้าของร้าน กิจรุ่งเรืองโลงแอร์ไฮเทค ใน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เล่าว่า ตอนนี้ปรับราคาโลงศพแล้ว จากเดิมราคาใบละ 1,500 บาท เป็น 1,700 บาท เนื่องจากโรงงานผลิตโลงแจ้งมาแล้วว่า ล็อตต่อไปต้องปรับราคาเพราะต้องใช้น้ำมันในการขนส่ง เช่นเดียวกับตนถ้าลูกค้าสั่งจะต้องใช้รถในการขนเช่นเดิม
ขณะที่นายฉัตรชัย อายุ 37 ปี ผู้รับจัดงานศพ บอกว่า การรับจัดงานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ความเมตตา เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ส่วนไหนที่แถมได้ก็แถม แต่มาถึงตอนนี้แค่จะเดินทางไปตกลงกับลูกค้ายังต้องสะดุด เมื่อเข้าปั๊มน้ำมัน
แต่ก็ยังจะไม่ปรับราคารุนแรง พื้นที่อยู่ไม่ห่างจากสำนักงานก็จะคุยกันได้ จะนับระยะทางมากกว่าหลังจากนี้ เพื่อให้ผู้ที่สูญเสียได้สบายใจขึ้น แต่ทั้งหมดจะต้องมีการปรับราคาขึ้น เพื่อความอยู่รอดของกิจการ