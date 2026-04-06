โลงศพก็ขึ้นราคา เจ้าของแบกภาระน้ำมันแพงไม่ไหว รับเห็นใจลูกค้า แต่เพื่อความอยู่รอด โรงงานแจ้งมาล็อตต่อไปต้องปรับราคา เหตุต้นทุนสูงขึ้น

วันที่ 6 เม.ย.2569 นอกจากผู้ประกอบการแทบทุกชนิดที่รับราคาค่าบริการ ค่าขนส่ง ขึ้นตามราคาน้ำมัน โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำมันดีเซล ต่างไม่สามารถตรึงราคาเดิมไว้ได้ และผู้ที่รับเคราะห์คือประชาชนทั่วไปที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงขึ้น

ล่าสุดผู้ประกอบการงานศพ ทั้งช่างทำโลงศพ และกลุ่มผู้รับจัดงานศพ ต่างพร้อมใจกันปรับราคาขึ้นเหมือนกิจการอื่น เพราะงานกลุ่มนี้ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนเช่นเดียวกัน

นายชัชวาล รสหอม อายุ 42 ปี เจ้าของร้าน กิจรุ่งเรืองโลงแอร์ไฮเทค ใน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เล่าว่า ตอนนี้ปรับราคาโลงศพแล้ว จากเดิมราคาใบละ 1,500 บาท เป็น 1,700 บาท เนื่องจากโรงงานผลิตโลงแจ้งมาแล้วว่า ล็อตต่อไปต้องปรับราคาเพราะต้องใช้น้ำมันในการขนส่ง เช่นเดียวกับตนถ้าลูกค้าสั่งจะต้องใช้รถในการขนเช่นเดิม

ขณะที่นายฉัตรชัย อายุ 37 ปี ผู้รับจัดงานศพ บอกว่า การรับจัดงานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ความเมตตา เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ส่วนไหนที่แถมได้ก็แถม แต่มาถึงตอนนี้แค่จะเดินทางไปตกลงกับลูกค้ายังต้องสะดุด เมื่อเข้าปั๊มน้ำมัน

แต่ก็ยังจะไม่ปรับราคารุนแรง พื้นที่อยู่ไม่ห่างจากสำนักงานก็จะคุยกันได้ จะนับระยะทางมากกว่าหลังจากนี้ เพื่อให้ผู้ที่สูญเสียได้สบายใจขึ้น แต่ทั้งหมดจะต้องมีการปรับราคาขึ้น เพื่อความอยู่รอดของกิจการ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
7

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
8

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
9

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
10

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า