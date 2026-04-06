หนุ่มวัย 20 มอบตัว รับยิงเพื่อนเสียชีวิตคาร่องน้ำกลางสวนยาง อ้างป้องกันตัว ปมขัดแย้งเรื่องแฟนสาว หลังถูกตบหน้าชักปืนจ่อ แย่งได้ลั่นไก 2 นัดก่อนหนี
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 6 เม.ย.2569 ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ มากมา พนักงานสอบสวน สภ.นาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำกู้ภัยพัทลุง ลงพื้นที่บริเวณบ่อดินควนน้อย หมู่ 3 ตำบลพนมวังก์ เพื่อค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ภายหลังเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตในสวนยางพารา
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 5 เม.ย.นายปภังกร หรือ “กาย” อายุ 22 ปี ถูกยิงเสียชีวิต ร่างตกลงในร่องน้ำภายในสวนยางพารา ในพื้นที่บ้านเขานม ตำพนมวังก์ ต่อมาครอบครัวของผู้ก่อเหตุได้นำตัวนายกฤษฎากรณ์ หรือแตม อายุ 20 ปี เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
นายแตมให้การว่า ก่อนเกิดเหตุ นายกายได้โทรศัพท์มาหาเพื่อแจ้งว่าจะเดินทางมาที่บ้าน เมื่อมาถึง ทั้งสองได้นั่งพูดคุยกัน โดยนายกายนั่งสูบพอตเค จนมีอาการมึนเมา และเริ่มแสดงความหึงหวงเกี่ยวกับแฟนสาว โดยกล่าวหาว่านายแตมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนของตน นายแตมยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว เพียงแค่รู้จักกันมาก่อนเท่านั้น
จากความไม่พอใจ นายกายจึงใช้มือตบที่ใบหน้าและศีรษะของนายแตม 2 ครั้ง พร้อมทั้งชักอาวุธปืนออกมาในระยะประชิด ระหว่างการชุลมุน นายแตมสามารถแย่งอาวุธปืนมาได้ และใช้อาวุธปืนยิงนายกาย จำนวน 2 นัด หลังจากนั้นนายกายได้วิ่งหลบหนีไปทางหลังบ้าน ส่วนนายแตมได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ และนำอาวุธปืนไปทิ้งในบ่อดินบริเวณควนน้อย ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20 กิโลเมตร
นายแตมยังให้การเพิ่มเติมว่า ตนและนายกายเคยเป็นเพื่อนกัน แต่ระยะหลังมีปัญหาขัดแย้งกันเนื่องจากความหึงหวงเรื่องแฟนสาว โดยตนพยายามหลีกเลี่ยงการพบเจอ เพราะเมื่อใดที่นายกายมีอาการมึนเมา มักจะก่อให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ ทั้งการส่งข้อความข่มขู่และต่อว่า
อย่างไรก็ตาม หากพบกันในช่วงที่นายกายไม่ได้มึนเมา ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติ ในวันเกิดเหตุ นายกายได้โทรศัพท์หานายแตมถึง 7 สาย ก่อนที่นายแตมจะรับสาย และต่อมาได้เดินทางมาที่บ้านจนเกิดเหตุดังกล่าว
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหานายแตมในข้อหาฆ่าผู้อื่น สำหรับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำไม่สามารถดำเนินการค้นหาได้ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าบ่อดินดังกล่าวมีความลึกเกือบ 20 เมตร และพื้นด้านล่างเป็นดินโคลน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องยุติภารกิจการค้นหาในครั้งนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง