เห็นแล้วสงสาร ลุงช่วยหมา-แมวจร 33 ตัว เลี้ยงในบ้านใกล้พัง เสาเอียงเสี่ยงถล่ม เผยคนยังทนหิวได้ แต่เห็นแววตาหมาแมวที่มองมาแล้วปล่อยให้อดไม่ได้
วันที่ 6 เม.ย. 2569 ที่หมู่ 7 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีลุง-ป้าใจดีชอบเก็บสุนัขและแมวจร ที่ถูกทอดทิ้งตามข้างถนน เอามาเลี้ยงดูที่บ้าน แม้สถานะทางการเงินไม่ค่อยดีนัก แต่ด้วยความรักความห่วงใยสัตว์เลี้ยง ทำให้ทั้งคู่ยอมอดอาหาร เพื่อให้น้องหมาน้องแมวกว่า 100 ชีวิต ได้อิ่มท้องตลอด 15 ปีที่ผ่านมา
นายพิพัฒน์ อายุ 57 ปี กล่าวว่า ตนกับภรรยาเริ่มเก็บสุนัขและแมวจรมาเลี้ยงตั้งแต่ปี 2554 รวมสุนัขทั้งหมดที่เคยเลี้ยงมาก็ประมาณ 38 ตัว แมวอีก 64 ตัว ทยอยแก่ตาย ป่วยตายไปบ้าง ตอนนี้จึงเหลือสุนัขที่บ้าน 18 ตัว เหลือแมว 15 ตัว ทั้งคนและสัตว์อาศัยนอนด้วยกันในบ้านไม้เก่า 40 ปี ที่มีสภาพทรุดโทรม เพราะถูกน้ำท่วมขังจนเสาบ้านทั้งหลังเอียงกระเท่เร่ ซ้ำเจอพายุฝนถล่มหลังคาฝาบ้านพังเสียหายไปอีก
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ตนมีอาชีพรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ รายได้เดือนละ 8,000-9,000 บาท แต่ค่าอาหารเลี้ยงดูหมาแมวตกเดือนละหมื่นกว่า จึงต้องหยิบยืมญาติพี่น้อง บางครั้งก็ไปเซ็นปลาทูข้าวสารจากร้านค้า มีคนเอาเศษอาหารมาให้บ้าง คนทนอดทนหิวได้ แต่หมาแมวให้อดไม่ได้ เห็นแววตาที่มองมาแล้วก็รู้สึกสงสาร
สำหรับผู้ที่อยากช่วยเหลือซื้ออาหารเม็ดส่งมาได้ที่ “ลุงพิพัฒน์” บ้านเลขที่ 269/3 หมู่ 7 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 หรือสอบถามโทร 063-4898534