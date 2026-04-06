สลดรับวันหยุด แม่ลูกขี่จยย.มาตามถนน เสียหลักชนป้ายข้างทาง ลูกเสียชีวิตคาที่-แม่สาหัส เจ้าหน้าที่สันนิฐานว่าอาจเกิดอาการวูบ เนื่องจากอากาศร้อนมาก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 เม.ย.2569 ร.ต.อ.เวชยันต์ หิรัญญสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี รับแจ้งเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนป้ายจราจร บนถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท ก่อนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ 4 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จึงรุดไปทำการตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนทางตรง พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีแดง-ดำ ชนกับป้ายบอกสัญญาณจราจรล้มอยู่ โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ทราบชื่อ น.ส.วารุณี อายุ 37 ปี ชาวอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจุดสิงห์บุรี ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลอินทร์บุรี อาการสาหัส
นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นบุตรชายของ น.ส.วารุณี อายุ 11 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบว่า สองแม่ลูกขี่รถมาดีๆ ก่อนรถจะไปชนกับป้ายบอกสัญญาณจราจร เจ้าหน้าที่สันนิฐานว่าอาจเกิดอาการวูบ เนื่องจากอากาศร้อนมาก หลังจากแพทย์ชันสูตรพลิกศพเรียบร้อยแล้ว จะได้มอบศพให้ญาติไปดำเนินการตามประเพณีต่อไป