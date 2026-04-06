หนุ่มรถตู้หื่น ลากนักท่องเที่ยวสาวยูเครน ขึ้นไปขืนใจบนรถ อุกอาจกลางภูเก็ต ตร.เร่งไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดล่าตัว คาดได้ตัวในเร็วๆนี้แน่นอน
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 พ.ต.ท.ยุทธพล วัทธเศรษฐ์ สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติ อายุ 20 ปี ชาวยูเครน ว่าถูกชายไทยไก่อเหตุข่มขืน
ผู้เสียหายให้การว่า ก่อนเกิดเหตุใช้บริการแอพพลิเคชั่น เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง จากโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เพื่อเดินทางไปหาเพื่อนในตัวเมืองภูเก็ต โดยไม่ทราบสถานที่แน่ชัด
เมื่อเดินทางถึงบริเวณตัวเมืองภูเก็ต ผู้ขับขี่ส่งลง จากนั้นได้เดินตามถนนเพื่อหาเพื่อน แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงพยายามขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคึยงบริเวณดังกล่าว
ต่อมาพบชายไทย ก่อนขอใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากชายคนดังกล่าว แต่ปรากฏว่าชายคนดังกล่าวใช้กำลังดึงตัวขึ้นรถตู้ ก่อนจะก่อเหตุข่มขืน
หลังเกิดเหตุชายคนดังกล่าวนำตนไปส่งยังบริเวณบ้านพักในพื้นที่กมลา จากนั้นผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟัง และพากันเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง เนื่องจากอยู่ใกล้ที่พัก
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียด และนำตัวส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนประสานพนักงานสอบสวนในพื้นที่ สภ.เมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ เพื่อส่งสำนวนดำเนินก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งคลี่คลายคดี ก่อนดำเนินคดี กับผู้ก่อเหตุต่อไป