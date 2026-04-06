สลด! กระบะคอก เฉี่ยวชนกับกระบะตู้ทึบ ก่อนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า พลิกคว่ำ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตติดคาซาก 1 และบาดเจ็บ 2 ราย
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 6 เม.ย.2569 ร.ต.ท.ณัฐพล แนบเสลา รองสว.(สอบสวน ) สภ.พระขาว รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกัน แล้วเสียหลักไปชนเสาไฟส่องสว่าง จนทำให้ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย บนถนน ทางหลวงหมายเลข 3263 สายอยุธยา-เสนา หลักกิโลเมตรที่ 8 ใกล้จุดกลับรถก่อนถึงสี่แยกบ้านกลึง หมู่ที่ 5 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุ พบรถกระบะ อีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บร 9861 พระนครศรีอยุธยา สภาพพลิกหงายท้อง ล้อชี้ฟ้า ชนอัดกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างกลางถนนจนหัก 1 ต้น ภายในรถพบผู้บาดเจ็บ เป็นหญิง 1 ราย ติดอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่เร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำผู้บาดเจ็บออกจากรถช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ทราบชื่อ นางพีรญา อายุ 54 ปี
ภายในบริเวณที่นั่งคนขับพบผู้เสียชีวิต เป็น ชาย 1 ราย ทราบชื่อ นายสมหมาย อายุ 57 ปี ใกล้กันพบรถคู่กรณี เป็นรถกระบะตู้ทึบ อีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 2 ฒพ 8634 สภาพด้านหน้าพังเสียหาย คนขับได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งจะทำการสอบสวนคนขับรถยนต์กระบะตู้ทึบ และรอสอบสวนผู้บาดเจ็บที่โดยสารมากับรถยนต์กระบะอีกคัน และติดตามหาพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนร่างผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ก่อนมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป