ธุรกิจล่องแพห้วยตาดข่า อุดรธานี เงียบเหงา นทท.ลดหายกว่า 70 % วอนนายกฯช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมัน หากแก้ได้ ยืนยันจะเลือกเป็นนายกฯต่อ พ้อคิดถึงลุงตู่ ที่ประชาชนต้องมาก่อน
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 6 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ล่องแพห้วยตาดข่า ม.9 บ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงฤดูร้อน ที่อยู่กลางหุบเขาเทือกเขาภูพานน้อย เขตรอยต่อกับ จ.หนองบัวลำภู พบว่า บรรยากาศเงียบเหงา ยังกับป่าช้า มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพพักผ่อนในช่วงวันหยุดเพียง 1 ลำ
ทำให้พนักงานจัดคิวแพ แม่ครัว และทีมรักษาความปลอดภัย กู้ภัยฯ ต่างพากันนั่งมองหน้ากันแบบเซ็งๆ ไม่เหมือนปีที่ผ่านมา ไก่ย่าง ปลาเผา ที่ทำไว้ตอนช่วงสาย ก็ไม่มีคนซื้อ ต้องเอามาวางไว้บนเตาถ่านกลางแจ้ง เพื่อรับความร้อนจากแสงแดดที่ร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส
ตามปกติหากเป็นช่วงวันหยุด หรือช่วงปิดภาคเรียน นักท่องเที่ยวจะพาบุตรหลานมาล่องแพ เล่นน้ำคลายร้อน แต่จากสถานการณ์สงคราม ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จนทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากที่ใช้รถปิกอัพ ไม่กล้าที่จะออกจากบ้าน พาลูกพาหลาน และญาติพี่น้อง ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันหยุด เหมือนเคย
ด้าน น.ส.สิรามล หรือเบียร์ อายุ 24 ปี พนักงานจัดคิวแพ เปิดเผยว่า หลังจากน้ำมันพุ่งไม่หยุด ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง 60-70 % ไม่เหมือนปีที่ผ่านมา เงียบเหงาราวกับป่าช้าเลยก็ว่าได้ วันนี้เพิ่งมีมาเพียงกลุ่มเดียว ส่วนเมื่อวานมีมา 3 แพ หากเป็นอย่างนี้ต่อไป นักท่องเที่ยวก็คงหดหายลงไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ประกอบการก็คงทยอยกอดคอกันตายไปตามกัน
สาเหตุหลัก คิดว่าราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นในปีนี้ และยิ่งใกล้ช่วงสงกรานต์ ที่คนไทยจะต้องเดินทางกลับบ้าน เพื่อมารดน้ำดำหัวพ่อแม่ ปู่ย่า ตายา และร่วมฉลองวันสงกรานต์กับญาติพี่น้องที่บ้านเกิด ก็คงจะบางตาลงอย่างแน่นอน หากราคาน้ำมันยังไม่ลด และพุ่งขึ้นไปแบบนี้
“อยากให้ท่านนายกหนู ช่วยแก้ไขลดราคาน้ำมันลง ช่วงเทศกาลสงกรานต์สัก 10 บาท พอให้ประชาชนมีเงินเติมน้ำมันกลับบ้าน มาหาญาติพี่น้อง หรือช่วยหาวิธีลดราคาน้ำมัน ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ หากแก้ไม่ได้ก็ให้คนอื่นเป็นนายกฯแทน แบบไม่ต้องยุบสภา เพราะเลือกตั้งใหม่มันเปลืองเงินภาษีประชาชน”
ส่วนความคิดที่ว่า น้ำมันแพง แล้วท่านแนะนำให้ชาวบ้านซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นั้น ประชาชนแบบตน หรือคนส่วนใหญ่ในประเทศ คงไม่มีปัญญาซื้อแน่นอน ถ้าค่าแรงขึ้นแบบน้ำมันก็คงจะดี เพราะทำงานได้ค่าแรงวันละ 350 บาท แล้วจะหาเงินที่ไหนไปซื้อ-ส่งงวดรถไฟฟ้า
“ท่านมีอำนาจอยู่แล้ว เพราะเป็นนายกรัฐมนตรี ที่คนไทยส่วนมากเลือกท่านมา รวมทั้งตนก็เลือกทั้งคนทั้งพรรคของท่านด้วย หากเป็นอย่างนี้ เลือกตั้งสมัยหน้าก็คงไม่เอาแล้ว ถ้าหากแก้ปัญหาราคาน้ำมันได้ ชาวบ้านทั่วประเทศก็คงจะเลือกท่านเป็นนายกฯอีกสมัย รวมทั้งตนก็จะเลือกท่านอีกด้วย”
ที่ผ่านมา ท่านเป็นนายกที่น้ำมันแพงที่สุดเท่าที่เห็น หากท่านแก้ไขราคาน้ำมันไม่ได้ แล้วจะให้ใครที่ไหนมาแก้ไขให้ เพราะตอนนี้ประชาชนมีแต่คน รวย รวย รวยหนี้ไม่ไหวแล้ว แต่ที่รวยขึ้นจนไม่ไหวแล้วนั้น กลับเป็นพวกนายทุนต่างหาก ส่วนประชาชนตาย-่ากันหมดทั้งประเทศ เพราะมัวแต่เกรงใจนายทุน ที่เอาแต่ผลกำไร ไม่คิดถึงคนส่วนใหญ่ในประเทศ
“ตอนนี้ตนคิดถึงลุงตู่มาก (พล.อ.ประยุทธ์ ) เพราะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ที่เด็ดขาด พูดจริงทำจริง และแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ใจของประชาชน ที่ต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด”