นั่งดูทีวีอยู่แทบช็อก งูจงอาง ยาว 4 เมตร เลื้อยเข้าบ้าน ตกใจวิ่งหนีอลหม่าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยจับกันวุ่น พบมีน้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม
วันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.25 น.ของวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา หน่วยกู้ภัยฮุก31 จุดไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รับแจ้งจากเจ้าของบ้านเลขที่ 507 ม.4 บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ว่าพบงูจงอางขนาดใหญ่จากอุทยานแห่งชาติทับลานเลื้อยเข้าไปในบ้านขณะกำลังนั่งดูโทรทัศน์
ทำให้ทุกคนต่างตื่นตกใจพากันหนีออกจากบ้าน เพราะเกรงจะถูกงูจงอางฉกให้รีบไปช่วยเหลือ หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จึงรุดไปที่บ้านเกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ในการจับงู
เมื่อเดินทางไปถึงตรวจสอบพบเป็นงูจงอางขนาดความยาว 4 เมตร น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม จึงได้วางแผนจับโดยใช้อุปกรณ์และมือเปล่าจับตามที่ได้ฝึกฝนมาโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก็สามารถจับได้ ก่อนจะนำใส่ถุงเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทับลานก็ต่อไป