รวบหญิง อดีตเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เบิกจ่ายเงินเท็จ 54 ครั้ง กว่า 23 ล้านบาท นำเงินข้ามโขงเล่นพนัน
วันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งการให้ นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผอ.ปปท. เขต 4 มอบหมายให้คณะชุดจับกุมปปท. เขต 4 โดย ร.ต.อ พงศ์พันธ์ วิรัชอารีกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จับกุม อดีตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาล เบิกจ่ายเงินไปโดยทุจริต
สืบเนื่องจากการสืบสวนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี สืบทราบว่าบุคคลตามหมายจับได้หลบหนีมาอาศัยอยู่ที่เขต อ.เมือง จ.ลำพูน และได้หลบหนีมาอาศัย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จึงได้ให้สายลับเฝ้าติดตามมาเป็นระยะ
สายแจ้งให้ทราบว่า พบมีบุคคลลักษณะคล้ายกับบุคคลตามหายจับได้มาประกอบอาชีพเปิดร้านขายหมูทอด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีตำหนิรูปพรรณสัณฐาน คล้ายกับบุคคลตามหมายจับจริง
คณะชุดจับกุมนำโดย ผอ.ปปท.เขต 4 จึงได้นำกำลังพร้อมด้วยชุดจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เมื่อไปถึงสถานที่จับกุมพบบุคคลดังกล่าวกำลังขายหมูทอดอยู่ จึงได้เข้าแสดงตัวทำการจับกุม นางออ (นามสมมติ) ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ 15/2568 ลงวันที่ 23 พ.ค.2568 อดีตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จ.อุดรธานี
โดยรับว่าได้กระทำการเพิ่มชื่อบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และเพิ่มจำนวนเงินที่ต้องจ่าย เกินกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงเพื่อเข้าบัญชีตนเอง จำนวน 54 ครั้ง (54 กรรม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 23,607,498บาท
อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 86 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1
รายข่าวแจ้งว่า จากการสอบถามชุดจับกุม พฤติกรรมของผู้ต้องหา เริ่มจากการทุจริตเบิกจ่ายจากหลักหมื่นบาทจนถึงแสนบาท สูงสุดประมาณ 9 แสนบาท เมื่อได้เงินมาก็จะนำเงินไปเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนประเทศเพื่อนบ้าน มีการทุจริตอยู่นานหลายปี
เมื่อโรงพยาบาลมีการตรวจสอบย้อนหลัง ถึงทราบว่ามีการยักยอกเงินในโรงพยาบาลไป และมีการแจ้งความดำเนินคดี จนมีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จากนั้น นางออ ได้หลบหนีไป เพิ่งจะย้ายมาขายหมูพวงทอดที่ จ.อุตรดิตถ์ ได้เพียง 3 สัปดาห์ แต่ก็มาถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด