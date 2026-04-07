เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาขึ้นอันดับ 1 เมืองอากาศแย่ที่สุดของโลก ตรวจวัดได้ 209 แตะสีม่วง ฝุ่นพิษสูงสุด อำเภอแม่แจ่ม พบจุดความร้อนจำนวน 17 จุด
7 เมษายน 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้านี้ คุณภาพอากาศกลับมาแย่ฝุ่นควัน PM 2.5 กลับเข้ามาปกคุม ขึ้นอันดับที่ 1 เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก จากตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จากการจัดอันดับสดเมืองใหญ่ ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก เวลา 06.00 -07.00 แบบเรียลไทม์ จากเว็บไซด์ IQAIR.COM ดัชนีคุณภาพอากาศ US.AQI ตรวจวัดได้ 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วัดได้ 137 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นม่วง
ส่วนจุดความร้อนลดลง ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เริ่มลดในหลายพื้นที่ แต่ก้ยังเกินจากค่ามาตรฐ ตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช็กฝุ่น ระบบติดตาม PM2.5 เป็นรายชั่วโมง
ช่วงเวลา 07.00. จำนวน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดงจำนวน 25 อำเภอ มีค่าตั้งแต่ 88.3 – 148.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบมากสุดอำเภอแม่แจ่ม 148.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดได้ 102.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot) จาก GISTDA ประจำวันที่ 7 เมษายน 2569 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน 4 อำเภอ จำนวน 17 จุด พบมากที่สุดอำเภอเชียงดาว 9 จุด
สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 6 เม.ย. 2569 จำนวน 6,926 จุด เช่นเดียวกับส่วนเว็บไซด์ warroom.pro หรือ warroom ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบจุความร้อน 17 จุดของช่วงเช้าวันนี้