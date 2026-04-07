ฉาวสะเทือนระยอง อดีตผู้สมัคร ส.อบจ. พรรคดัง ผันตัวค้ายานรก ซิ่งรถชนฝ่าวงล้อมแต่หนีไม่รอด ชุด ป.พิเษ ล่อซื้อรวบคารถ ยึดยาบ้า-ไอซ์เพียบ
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 7 เม.ย.2569 พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.สภ.เมืองระยอง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามพิเศษ ร่วมกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าทำการจับกุม นายนิติภัทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี อดีตผู้สมัคร ส.อบจ. ในพื้นที่ จ.ระยอง พรรคการเมืองชื่อดัง
พร้อมของกลาง ยาบ้า 206 เม็ด ยาไอซ์ 27.22 กรัม ธนบัตรล่อซื้อ 3,700 บาท รถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ ทะเบียน กรุงเทพฯ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า สามารถติดต่อซื้อยาบ้าและยาไอซ์จากเอเย่นต์รายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อยาบ้า จำนวน 200 เม็ด ในราคา 3,700 บาท และนัดส่งมอบกันบริเวณหน้าปากซอยปราโมทย์ หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
ต่อมา ผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ สีเทา ทะเบียน กรุงเทพมหานคร มายังจุดนัดหมาย ก่อนส่งมอบยาบ้า จำนวน 194 เม็ด พร้อมแถมยาไอซ์อีก 1 ถุง ให้แก่สายลับ และรับเงิน 3,700 บาทไว้ เมื่อสายลับส่งสัญญาณ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันที
แต่ผู้ต้องหาไหวตัวทัน พยายามโยนเงินล่อซื้อทิ้ง และเร่งเครื่องขับรถพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี ส่งผลให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย ก่อนถูกสกัดจับไว้ได้ในที่เกิดเหตุ จากการตรวจค้นรถ พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่บริเวณมือจับประตูฝั่งคนขับอีกจำนวนหนึ่ง
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาในพื้นที่ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยผู้ต้องหาให้ความยินยอมนำตรวจค้น พบยาไอซ์บรรจุถุงหลายรายการ รวมปริมาณกว่า 20 กรัม ยาบ้าเพิ่มเติม และเครื่องชั่งดิจิทัล 2 เครื่อง ใช้สำหรับแบ่งบรรจุจำหน่าย
จากการสอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า รับยาเสพติดมาจากเอเย่นต์ในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้วิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และนัดรับของตามจุดซุกซ่อน ก่อนนำมาแบ่งจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ โดยครั้งนี้ได้กำไรประมาณ 700 บาท และยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า และยาไอซ์) โดยการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต พยายามทำลายพยานหลักฐาน ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ และทำให้เสียทรัพย์”
ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระยอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการ โดยเฉพาะเอเย่นต์ต้นทาง มาดำเนินคดีอย่างเข้มงวดต่อไป