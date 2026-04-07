สุรินทร์ พิษน้ำมันแพง ดีเซลพุ่ง กระทบ พ่อค้าแม่ขาย โอดตลาดนัดเงียบเหงา แบกต้นทุนสูงไม่ไหว ไม่กล้าปรับราคา กลัวลูกค้าหาย รายได้ลดฮวบ ขาดทุนเข้าเนื้อ คงต้องหยุดขาย ประชาชนรัดเข็มขัด
7 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถม แยกดูโฮมสุรินทร์ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำรวจราคาสินค้า หลังราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไม่หยุด
โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ที่ทะยานแตะระดับ 50 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ค่าครองชีพพุ่งสูง พบว่าบรรยากาศตลาดที่เคยคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ กลับเงียบเหงาและลดลงอย่างเห็นได้ชัด ประชาชนเริ่มรัดเข็มขัด ประหยัดค่าใช้จ่ายทุกทาง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
พ่อค้าแม่ขาย ส่วนใหญ่ในตลาดต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นแทบทุกวัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าขาย ลูกค้าที่เคยมาซื้อประจำ หายไปจำนวนมาก เพราะต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกลุ่มพ่อค้าแม่ขาย ที่กำลังเผชิญปัญหาเต็มๆ พวกเขาย้ำว่า หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจต้องหยุดขายของ และหันไปหาอาชีพอื่น เพราะต้นทุนพุ่งสูง แต่รายได้กลับลดฮวบ
นายสมชาย ยงยุทธ อายุ 50 ปี พ่อค้าขายผลไม้ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ตนได้รับผลกระทบหนัก เพราะต้องใช้รถไปรับและขนส่งผลไม้มาขายที่ตลาด น้ำมันแพงขึ้นเมื่อวานนี้เติมลิตรละกว่า 51 บาท แถมราคาผลไม้ต้นทางก็ปรับตัวตาม แต่ตนเองไม่กล้าขึ้นราคาขาย เพราะเกรงลูกค้าประจำจะหายไปทันที
“ช่วงนี้หลายคนไม่ใช้เงิน ต้องเก็บออมไว้ใช้ยามลำบาก”
ในแต่ละรอบ ที่รับผลไม้มาขาย ลงทุนหลักแสนบาท แต่ก่อนขายหมดภายในไม่ถึง 2 วัน ตอนนี้ผลไม้เหลือบาน บางตะกร้าเริ่มเหี่ยวเฉา เพราะอากาศร้อน หากเน่าเสียก็ต้องทิ้งขาดทุนหนัก
“ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ไหว ต้องหยุดขาย เพราะขายไปยิ่งขาดทุนเข้าเนื้อ” นายสมชาย กล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้า
ด้าน คุณแป๋ม อายุ 39 ปี แม่ค้าขายปลาทู บอกว่า การทำมาหากินทุกอย่างลำบากและเงียบเหงากว่าเดิมมาก ราคาวัตถุดิบทุกชนิดปรับขึ้นตามน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นราคาปลาทู กล่องโฟม หรือเทปห่อของ แต่ตนเองไม่กล้าปรับราคาขาย เพราะกลัวลูกค้าจะไม่เข้าร้าน กำไรที่ได้จึงบางลงทุกวัน
“ขายได้ก็เอาไปเติมน้ำมันรถวิ่งตามตลาดนัด แถมบางวันขายได้น้อยจนกำไรไม่พอแม้แต่ค่าของ บางครั้งไม่ได้อะไรเลย”
พร้อมฝากถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มท. รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดูแลและแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันโดยด่วน เพื่อไม่ให้พ่อค้าแม่ขายรายย่อย ล้มละลาย และประชาชนทั่วไปเดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก