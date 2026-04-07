ชาวสวนผัก ลั่นเกิดมา 55 ปี ไม่เคยเห็นน้ำมันแพงขนาดนี้ ฝากถึงรัฐบาลบริหารประเทศยังไง ตอนนี้ประชาชน “จนไม่ไหวแล้ว จนสุดๆแล้ว”
วันที่ 7 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการออกมาเติมน้ำมันของประชาชนที่ปั๊มน้ำมันภายในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นปั๊มน้ำมันหลายปั๊มยังคงมีประชาชนเข้ามาเติมน้ำมันอย่างบางตามีเพียงรถบรรทุกที่มาจอดนอนพักผ่อน
นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ยังพบว่าน้ำมันทุกชนิดนั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของน้ำมันดีเซลที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มตอนนี้อยู่ที่ลิตรละ 50.81 บาท
สอบถาม นางวัญเพ็ญ ทองระมูล 55 ปี ชาวสวนผักอำเภอปากช่องที่กำลังจะเดินทางไปส่งมะเขือเทศเข้าไปส่งที่ตลาดภายในตัวเมืองโคราช กล่าวว่า ตอนนี้ราคามะเขือเทศถูกมากเมื่อก่อนกิโลกรัมละ 12-40 บาท แต่ปัจจุบันขายได้เพียง กิโลกรัมละ 8-9 บาท และที่จะเอาไปส่งวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงกิโลกรัมละ 12 บาท หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ รู้แค่เพียงว่าตอนนี้ต้นทุนมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่ายา ค่าปุ๋ย แค่แรงงาน
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่กล้าที่จะจ้างแรงงานต้องใช้คนในครอบครัวดูสวนมะเขือเทศกันเอง และยังมาเจอกับปัญหาน้ำมันแพงแบบนี้อีก เกิดมา 55 ปี ยังไม่เคยเห็นน้ำมันแพงขนาดนี้มาก่อน จากที่เคยเติมมันดีเซลไป-กลับโคราชปากช่อง 1,500 บาท เดี๋ยวนี้ต้องเติม 2,500-3,000 บาท
“จากปัญหาดังกล่าวนั้นทำให้ประชาชนเดือดร้อน อยากถามรัฐบาลบริหารประเทศยังไงให้ประชาชนเดือดร้อน แทนที่จะบริหารให้ประชาชนในประเทศรวยไม่ไหวแล้ว เหมือนที่เคยพูดไว้ แต่ตอนนี้ต้องบอกว่า จนไม่ไหวแล้ว จนสุดๆแล้ว” นางวัญเพ็ญ กล่าว