45 จว. สำลักฝุ่นพิษ เหนือยังวิกฤต อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อ่วมสุด แนวโน้มค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงตลอดสัปดาห์ ส่วน เมืองกรุง-ปริมณฑล ค่าฝุ่นเกินค่า 12 พื้นที่
7 เม.ย. 69 – ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ
ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 17.3 – 197.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 37.5 มคก/ลบ.ม. พบเกินค่ามาตรฐานใน 45 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง
จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ และ จ. อุบลราชธานี
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 53.8 – 197.0 มคก./ลบ.ม. พบเป็นพื้นที่สีแดง (กระทบต่อสุขภาพ) 10 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ พะเยา พิษณุโลก และพิจิตร โดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงสุดในไทย คือ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่น 197.0 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.9 – 124.1 มคก./ลบ.ม. พบเป็นพื้นที่สีแดง 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม บึงกาฬ หนองคาย และเลย
ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 23.3 – 69.9 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 22.1 – 37.1 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17.3 – 21.5 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 12 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.9 – 43.6 มคก./ลบ.ม.
ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 8 – 14 เม.ย. 69 พื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 8 – 14 วันที่ เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 8 – 14 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 8 – 14 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 8 – 11 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 8 – 14 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง
คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK