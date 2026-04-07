จิสด้า ตรวจพบ จุดความร้อนในไทย 2.2 พันจุด ปะทุหนักสุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์-ป่าสงวน 1.5 พันจุด ส่วนประเทศเพื่อนบ้านระอุ ฮอตสปอตพุ่งเกินหมื่นจุด

7 เม.ย. 69 – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า GISTDA รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ในวานนี้ (6เม.ย.) พบจุดความร้อนของไทย 2,269 จุด

ข้อมูล ระบุว่า จุดความร้อนในไทย เกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุด 1,038 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 521 จุด พื้นที่เกษตร 361 จุด พื้นที่เขต สปก. 184 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 154 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด

ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบมากที่สุดที่ เมียนมา 5,010 จุด ลาว 4,261 จุด เวียดนาม 801 จุด กัมพูชา 786 จุด มาเลเซีย 35 จุด

โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จิสด้าhttps://disaster.gistda.or.th/fire/

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