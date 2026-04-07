ประกาศจับ เซลล์โหด ยิงเพื่อนร่วมอาชีพในโกดังห้างดังภูเก็ต ใครเจอตัวรีบแจ้งด่วน เปิดภาพนาทีลงมือเหี้ยม ก่อนหลบหนีกบดาน ตำรวจเร่งไล่ล่าตัว
วันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา นายวิรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี เซลล์ห้างสรรพสินค้าชื่อดังใน จ.ภูเก็ต โดนเพื่อนร่วมอาชีพ ใช้อาวุธปืนยิงเข้าบริเวณกลางลำตัว จำนวน 1 นัด และบาดแผลรอยกระสุนที่ต้นขา จำนวน 1 นัดมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถาม พยาน ให้การว่า ผู้บาดเจ็บโทรหาพยาน ซึ่งผู้ก่อเหตุคือ นายประกิจ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี เซลล์ ซึ่งทำงานแห่งเดียวกันได้ใช้อาวุธปืนยิง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต โพสต์ประกาศจับ นายประกิจ อายุ 50 ปี ผู้ต้องหายิงนายวิรัตน์ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนาที นายประกิจ ไล่ยิงนายวิรัตน์ ภายในโกดังของห้าง จนได้รับบาดเจ็บ และได้พาชีวิตวิ่งหนีก่อนโทรหาเพื่อนให้มารับไปโรงพยาบาล