ประกาศจับ เซลล์โหด ยิงเพื่อนร่วมอาชีพในโกดังห้างดังภูเก็ต ใครเจอตัวรีบแจ้งด่วน เปิดภาพนาทีลงมือเหี้ยม ก่อนหลบหนีกบดาน ตำรวจเร่งไล่ล่าตัว

วันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา นายวิรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี เซลล์ห้างสรรพสินค้าชื่อดังใน จ.ภูเก็ต โดนเพื่อนร่วมอาชีพ ใช้อาวุธปืนยิงเข้าบริเวณกลางลำตัว จำนวน 1 นัด และบาดแผลรอยกระสุนที่ต้นขา จำนวน 1 นัดมารักษาตัวที่โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถาม พยาน ให้การว่า ผู้บาดเจ็บโทรหาพยาน ซึ่งผู้ก่อเหตุคือ นายประกิจ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี เซลล์ ซึ่งทำงานแห่งเดียวกันได้ใช้อาวุธปืนยิง

เซลล์โหด

ประกาศจับ เซลล์โหด ยิงเพื่อนร่วมอาชีพในโกดังห้างดังภูเก็ต ใครเจอตัวรีบแจ้งด่วน เปิดภาพนาทีลงมือเหี้ยม ก่อนหลบหนีกบดาน ตำรวจเร่งไล่ล่าตัว

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต โพสต์ประกาศจับ นายประกิจ อายุ 50 ปี ผู้ต้องหายิงนายวิรัตน์ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป

เซลล์โหด

ภาพจากกล้องวงจรปิดในโกดัง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนาที นายประกิจ ไล่ยิงนายวิรัตน์ ภายในโกดังของห้าง จนได้รับบาดเจ็บ และได้พาชีวิตวิ่งหนีก่อนโทรหาเพื่อนให้มารับไปโรงพยาบาล

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