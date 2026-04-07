สู้น้ำมันแพงไม่ไหว รถโดยสารเอกชน เบตง ยะลา พาเหรดขอปรับขึ้นราคา 20-50 บาท ยันหากน้ำมันโลกลดลง พร้อมจะพิจารณาลดค่าโดยสารลงทันที
วันที่ 7 เม.ย. 2569 หลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้คิวรถแท็กซี่ คิวรถโดยสารใน อ.เบตง จ.ยะลา ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบัน
นายอุดม ฟ้าอรุณ หัวหน้าคิวแท็กซี่ วิศิษฐ์ เบตง – ยะลา เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน วันนี้จึงเป็นวันแรกที่ทางคิววิศิษฐ์ เบตง-ยะลา ได้ปรับราคาขึ้น จากเดิม 230 บาท ปรับขึ้น 50 บาท เป็น 280 บาท หลังจากมีการหารือระหว่างผู้ประกอบการคิวรถแท็กซี่ เบตง – ยะลา ในพื้นที่ร่วมกันวานนี้ (6 เม.ย.) จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสาร
นายอุดม กล่าวต่อว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มแบกรับต้นทุนน้ำมันและค่าบำรุงรักษาไม่ไหว และการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามกลไกต้นทุนพลังงานที่ผันผวนในตลาดโลก โดยจะลองดูว่าราคาที่ปรับขึ้น 280 บาท หากสูงเกินไปก็จะเปลี่ยนแปลงผู้โดยสารจากเดิมนั่งคันละ 4 คน อาจจะเพิ่มเป็นนั่ง 5 คน แต่ต้องดูความเหมาะสมก่อน เพื่อทำยังไงก็ได้ให้รถแท็กซี่โดยสารอยู่ได้ ประชาชนไม่เดือดร้อน
นายอุดม กล่าวอีกว่า หากอนาคตสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง ทางคิวพร้อมพิจารณาปรับลดราคาค่าโดยสารลงทันที เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ต่อไป ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบอัตราค่าโดยสารใหม่ก่อนใช้บริการด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเบตงชั่วคราว(ศาลาประชาคม) พบว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หลังจากบริษัท สหยะลาขนส่ง จำกัด ประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถตู้เส้นทางเบตง – ยะลา เพิ่มขึ้นที่นั่งละ 20 บาท จากเดิมราคา 160 ปรับเป็นราคา 180 บาท
ส่วนคิวเบตงโพธิ์ทอง และคิวเบตงทัวร์ มีปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถตู้เส้นทางเบตง – หาดใหญ่ เพิ่มขึ้นที่นั่งละ 40 บาท จากเดิมราคา 300 ปรับเป็นราคา 340 บาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นต้นไป