ชาวกระบี่สงสัย เครื่องบินทหารอเมริกา ขึ้นลงที่สนามบินกระบี่ วันละหลายสิบเที่ยวบิน สอบถามไปที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับคำตอบ
7 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวกระบี่ นำคลิปวิดีโอมาโพสต์ในสื่อสังคมไลน์จำนวนมาก โดยเป็นภาพของเครื่องบินทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งเครื่องบิน C-130, MV-22 Ospery, H-60 Seahawk ที่บินขึ้นลงทั้งกลางวันและกลางคืน วันละหลาย 10 เที่ยวบิน และบินในระยะต่ำ ส่งเสียงดัง
โดยมีผู้โดยสารส่วนใหญ่แต่งตัวคล้ายทหาร เข้ามาที่อาคารแยกออกจากอาคารของผู้โดยสารทั่วไป สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนใน จ.กระบี่เป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยเห็นเครื่องบินในลักษณะนี้มากก่อน ต่างก็เอาโทรศัพท์มาบันทึกภาพและคลิปวีดีโอออกมาเผยแพร่
ประชาชนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย ทั้งตั้งข้อสงสัยว่า มีการมาสำรวจหาที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในฝั่งอันดามันของไทยหรือไม่ บางคนบอกว่าเป็นการนำทหารสหรัฐอเมริกามาผ่อนคลายหลังจากเข้าร่วมทำสงครามที่ตะวันออกกลางบ้าง
การปรากฏตัวของอากาศยานทางทหารขนาดใหญ่ ท่ามกลางสนามบินพาณิชย์ ตามมาด้วยคำถามว่าใครเป็นคนอนุญาตให้เข้ามา ทำไมต้องมาลง “สนามบินกระบี่” ไม่ไปลงฐานทัพเรือหรือกองบิน ในขณะที่สถานการณ์การส่งครามความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอลกับอิหร่านยังเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลก และไม่มีท่าทีว่าจะจบลง
เหตุใดรัฐบาลไทยจึงอนุญาตให้เครื่องบินเหล่านี้เข้ามา เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และรัฐบาลไทยประกาศว่าวางตัวเป็นกลาง
ผู้สื่อสื่อข่าวได้สอบถามไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ แต่ก็ไม่มีผู้ใดให้ข้อมูล ไม่มีรายละเอียดว่าที่ไปที่มาของเครื่องบินทหารอเมริกามาจากไหนและปลายทางที่ไหน ไม่มีใครทราบ บอกเพียงว่าไม่สามารถให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวได้ เพราะเกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนกตกใจ แต่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของโฆษกกองทัพอากาศไว้
เมื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถาม ได้รับการแจ้งว่ายังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น และไม่มีการให้ข้อมูลเช่นเดียวกัน