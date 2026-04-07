สดชื่นทั่วสวน! สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมคลายร้อนสัตว์ป่า เสิร์ฟ “หวานเย็นผลไม้” เสริมพฤติกรรมธรรมชาติ
7 เมษายน 2569 – นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อคลายร้อนให้สัตว์ป่า ในช่วงสภาพอากาศร้อนจัด
โดยนำ “หวานเย็นจากผลไม้ธรรมชาติ” มอบให้แก่สัตว์หลากหลายชนิด อาทิ ชะนี หมีหมา หมีควาย และไฮยีน่าลายจุด เพื่อช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย เพิ่มความสดชื่น และสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการกินอาหาร
นอกจากนี้ สวนสัตว์ยังมีมาตรการดูแลสัตว์ในช่วงอากาศร้อนอย่างเหมาะสม อาทิ การอาบน้ำให้สัตว์บางชนิด เช่น สล็อตสองนิ้ว “คุณแฟลช” และตัวกินมดยักษ์ การจัดอาหารแช่แข็ง เช่น ขาหมูแช่แข็ง สำหรับสัตว์กินเนื้ออย่างไฮยีน่า เสือโคร่ง
ขณะที่สัตว์ในกลุ่มลิง เช่น อุรังอุตัง และชิมแปนซี ได้รับหวานเย็นจากผลไม้ธรรมชาติเป็นพิเศษ อีกทั้งบริเวณส่วนแสดงแอฟริกา ยังมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์น้ำ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสัตว์ เช่น ยีราฟ และนกกระจอกเทศ
รวมถึงได้จัดเตรียมกะละมังน้ำสำหรับให้ “คาปิบารา” ลงแช่น้ำคลายร้อน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายและสร้างความผ่อนคลายให้กับสัตว์ได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกัน “หมูเด้ง” ฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจนักท่องเที่ยว ก็ได้อิ่มอร่อยกับเมนูแตงโมหวานฉ่ำสีแดงสด ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยคลายร้อนและเติมความสดชื่น โดยหมูเด้งแสดงพฤติกรรมกินอย่างเอร็ดอร่อย สร้างความน่ารักและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเป็นอย่างมาก
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ออกแบบการให้อาหารในรูปแบบ “การซ่อนอาหาร” (Food Enrichment) เพื่อกระตุ้นให้สัตว์ใช้ทักษะตามธรรมชาติ ทั้งการค้นหา การดมกลิ่น และการเคลื่อนไหวร่างกายในการเข้าถึงอาหาร อันเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม
นายณรงวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Animal Enrichment) เป็นภารกิจสำคัญที่สวนสัตว์ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่สัตว์อาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดความเครียด แต่ยังส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
“การใช้หวานเย็นจากผลไม้ธรรมชาติ นอกจากช่วยคลายร้อนแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้สัตว์ได้เคลื่อนไหวและออกกำลังกาย โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มชะนีและหมี ซึ่งต้องใช้กล้ามเนื้อแขนและขาในการเข้าถึงอาหาร เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมการหาอาหารในธรรมชาติได้อย่างใกล้เคียง”
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน